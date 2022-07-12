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Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
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Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные
Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на миллион рублей американскую компанию Ookla, владельца сервиса Speedtest по анализу скорости интернета, за... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:03
2022-07-12T14:03
технологии
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на миллион рублей американскую компанию Ookla, владельца сервиса Speedtest по анализу скорости интернета, за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ookla LLC признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ...назначить наказание в виде административного штрафа в 1 миллион рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Согласно материалам дела, в ходе использования сервиса Speedtest пользователи могут представлять платежные данные, что расценивается как персональная информация.Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого, тогда был составлен административный протокол.Юрист компании просил вызвать двух сотрудников Роскомнадзора в качестве свидетелей для истребования дополнительных доказательств, однако судья отказал.Это первый штраф для компании по данной статье в России.
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технологии, россия
14:03 12.07.2022
 
Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные

Суд в Москве оштрафовал на миллион рублей владельца Speedtest, американскую компанию Ookla

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на миллион рублей американскую компанию Ookla, владельца сервиса Speedtest по анализу скорости интернета, за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ookla LLC признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ...назначить наказание в виде административного штрафа в 1 миллион рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Согласно материалам дела, в ходе использования сервиса Speedtest пользователи могут представлять платежные данные, что расценивается как персональная информация.
Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого, тогда был составлен административный протокол.
Юрист компании просил вызвать двух сотрудников Роскомнадзора в качестве свидетелей для истребования дополнительных доказательств, однако судья отказал.
Это первый штраф для компании по данной статье в России.
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