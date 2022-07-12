https://ria.ru/20220712/shtraf-1801927848.html

Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные

Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022

Speedtest оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на миллион рублей американскую компанию Ookla, владельца сервиса Speedtest по анализу скорости интернета, за... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:03

технологии

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на миллион рублей американскую компанию Ookla, владельца сервиса Speedtest по анализу скорости интернета, за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ookla LLC признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ...назначить наказание в виде административного штрафа в 1 миллион рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Согласно материалам дела, в ходе использования сервиса Speedtest пользователи могут представлять платежные данные, что расценивается как персональная информация.Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого, тогда был составлен административный протокол.Юрист компании просил вызвать двух сотрудников Роскомнадзора в качестве свидетелей для истребования дополнительных доказательств, однако судья отказал.Это первый штраф для компании по данной статье в России.

https://ria.ru/20220707/internet-1801008312.html

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технологии, россия