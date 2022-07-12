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Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 12.07.2022
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Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 12.07.2022
Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Симоновский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь** за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:44
2022-07-12T11:46
происшествия
москва
россия
любовь соболь
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь** за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Симоновского районного суда Москвы Соболь** была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Соболь** была включена в реестр СМИ-иноагентов в начале мая. В России она объявлена в розыск в связи с двумя судимостями.* Признан экстремистским и ликвидирован решением суда** Включена в реестр СМИ-иностранных агентов
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происшествия, москва, россия, любовь соболь
11:44 12.07.2022 (обновлено: 11:46 12.07.2022)
 
Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Любовь Соболь* оштрафовали на десять тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь*
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Любовь Соболь*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь** за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Симоновского районного суда Москвы Соболь** была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Соболь** была включена в реестр СМИ-иноагентов в начале мая. В России она объявлена в розыск в связи с двумя судимостями.
* Признан экстремистским и ликвидирован решением суда
** Включена в реестр СМИ-иностранных агентов
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 15:57
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
 
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