https://ria.ru/20220712/shtraf-1801891396.html

Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 12.07.2022

Соболь* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Симоновский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь** за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:44

2022-07-12T11:44

2022-07-12T11:46

происшествия

москва

россия

любовь соболь

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь** за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Симоновского районного суда Москвы Соболь** была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Соболь** была включена в реестр СМИ-иноагентов в начале мая. В России она объявлена в розыск в связи с двумя судимостями.* Признан экстремистским и ликвидирован решением суда** Включена в реестр СМИ-иностранных агентов

https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, любовь соболь