https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1802088097.html
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее подписавший заявление об отставке с 13 июля на фоне протестов, вылетел из страны, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-12T23:52
2022-07-12T23:52
2022-07-13T01:46
в мире
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
шри-ланка
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее подписавший заявление об отставке с 13 июля на фоне протестов, вылетел из страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в миграционной службе.По словам источников, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32. Согласно агентству, самолет направился на Мальдивы.Позднее представитель аэропорта в Мале сообщил агентству, что самолет с Раджапаксой на борту приземлился на Мальдивских островах. Президента и его спутников на Мальдивах сопровождали сотрудники полиции.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Президент Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801767771.html
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в мире, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса, шри-ланка
23:52 12.07.2022 (обновлено: 01:46 13.07.2022)
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ
France Presse: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны