https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1802088097.html

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее подписавший заявление об отставке с 13 июля на фоне протестов, вылетел из страны, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-12T23:52

2022-07-12T23:52

2022-07-13T01:46

в мире

политический кризис в шри-ланке

готабая раджапакса

шри-ланка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801458060_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f24550ad25e7e6aba31a5268b013df.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее подписавший заявление об отставке с 13 июля на фоне протестов, вылетел из страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в миграционной службе.По словам источников, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32. Согласно агентству, самолет направился на Мальдивы.Позднее представитель аэропорта в Мале сообщил агентству, что самолет с Раджапаксой на борту приземлился на Мальдивских островах. Президента и его спутников на Мальдивах сопровождали сотрудники полиции.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Президент Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801767771.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса, шри-ланка