https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html
Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать
Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать - РИА Новости, 12.07.2022
Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать
Сотрудники VIP-терминала международного аэропорта Бандаранаике в столичной Западной провинции Шри-Ланки объявили забастовку, чтобы помешать выезду из страны... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:49
2022-07-12T10:49
2022-07-12T10:49
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники VIP-терминала международного аэропорта Бандаранаике в столичной Западной провинции Шри-Ланки объявили забастовку, чтобы помешать выезду из страны пытающихся бежать экс-политиков, пишет газета Daily Mirror.По данным издания, сотрудники таможенного контроля воздушной гавани отказываются выходить на работу в течение неопределенного срока, так как многие бывшие чиновники могут пытаться покинуть Шри-Ланку через этот терминал, а ситуация в стране нестабильна. Работа терминала была приостановлена во вторник в полночь по местному времени.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, митингующие проникли во дворец президента. Сам президент Готабая Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, готабая раджапакса, аэропорт, шри-ланка, туризм, новости - туризм
Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать
Сотрудники VIP-терминала аэропорта Бандаранаике на Шри-Ланке объявили забастовку
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники VIP-терминала международного аэропорта Бандаранаике в столичной Западной провинции Шри-Ланки объявили забастовку, чтобы помешать выезду из страны пытающихся бежать экс-политиков, пишет газета Daily Mirror.
По данным издания, сотрудники таможенного контроля воздушной гавани отказываются выходить на работу в течение неопределенного срока, так как многие бывшие чиновники могут пытаться покинуть Шри-Ланку через этот терминал, а ситуация в стране нестабильна.
Работа терминала была приостановлена во вторник в полночь по местному времени.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, митингующие проникли во дворец президента. Сам президент Готабая Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.