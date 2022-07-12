https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать

Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать - РИА Новости, 12.07.2022

Сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать

Сотрудники VIP-терминала международного аэропорта Бандаранаике в столичной Западной провинции Шри-Ланки объявили забастовку, чтобы помешать выезду из страны... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:49

2022-07-12T10:49

2022-07-12T10:49

туризм

в мире

готабая раджапакса

аэропорт

шри-ланка

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765186129_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8814e0b998b17edd61c9e48e6444753.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники VIP-терминала международного аэропорта Бандаранаике в столичной Западной провинции Шри-Ланки объявили забастовку, чтобы помешать выезду из страны пытающихся бежать экс-политиков, пишет газета Daily Mirror.По данным издания, сотрудники таможенного контроля воздушной гавани отказываются выходить на работу в течение неопределенного срока, так как многие бывшие чиновники могут пытаться покинуть Шри-Ланку через этот терминал, а ситуация в стране нестабильна. Работа терминала была приостановлена во вторник в полночь по местному времени.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, митингующие проникли во дворец президента. Сам президент Готабая Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220712/puteshestvie-1801772232.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, готабая раджапакса, аэропорт, шри-ланка, туризм, новости - туризм