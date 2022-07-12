16:58 12.07.2022 (обновлено: 18:19 12.07.2022)
Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без "Северного потока"
Telegraph: без "Северного потока" Европа испытает величайший энергетический шок в истории
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в Евросоюзе и приведет к величайшему энергетическому шоку в истории континента, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов.
По словам эксперта из бельгийского аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпьетры, для Европы настал момент истины: если транзит по "Северному потоку" не удастся восстановить, Германия и соседние с ней страны почувствуют существенное давление на свои экономики.
Сейчас Евросоюз готовится к зиме, поэтому планирует заполнить газохранилища. Но процесс усложнился, поскольку Польша, Дания и Болгария отказались платить за топливо в рублях и лишились поставок из России. Кроме того, "Газпром" сократил транзит по "Северному потоку" из-за Канады, которая не вернула после ремонта турбины Siemens, сославшись на антироссийские санкции (позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава отдаст восстановленные агрегаты по просьбе Германии. — Прим. ред.).
Согласно "базовому прогнозу" европейских аналитиков, российский газопровод возобновит прокачку на 40 процентов, но этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по "Северному потоку" не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70 процентов к концу года, полагают эксперты.
Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг уже призвал продлить эксплуатацию угольных электростанций. Симоне Тальяпьетра, в свою очередь, заявил о необходимости подготовиться к потенциально величайшему энергетическому шоку в истории Европы. Но даже все предпринятые меры не смогут в должной мере смягчить "ужасные" последствия возможного сокращения поставок газа из России, говорится в статье. Goldman Sachs прогнозирует, что полное эмбарго спровоцировало бы дальнейший рост счетов за электроэнергию в Европе на 65 процентов, доведя их до 500 евро в месяц (30 900 рублей).
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли большой урон западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.