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Украинские националисты заняли детские сады и школы в Харькове и Одессе

Украинские националисты заняли детские сады и школы в Харькове и Одессе - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские националисты заняли детские сады и школы в Харькове и Одессе

Украинские националисты засели в зданиях детского сада и школ в Харькове и Одессе, а также в Константиновке (ДНР), разместили там артиллерию и бронетехнику,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:52

2022-07-12T21:52

2022-07-12T21:52

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские националисты засели в зданиях детского сада и школ в Харькове и Одессе, а также в Константиновке (ДНР), разместили там артиллерию и бронетехнику, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №3 (улица Циолковского) украинскими националистами оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - добавил генерал. А в Одессе на территории школы №120 по улице Дальницкой "размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника", отметил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах жилых домов (улица Леваневского) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.

https://ria.ru/20220712/kherson-1801910184.html

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