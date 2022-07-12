https://ria.ru/20220712/shakhta-1801847379.html

Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым

Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым - РИА Новости, 12.07.2022

Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым

Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская-Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T04:40

2022-07-12T04:40

2022-07-12T04:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская-Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщил во вторник мэр кузбасского Междуреченска Владимир Чернов в своем телеграмм-канале.Чернов отметил, что обрушение произошло 5 июля - все это время шахтер ждал помощи и не сдавался."Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!" - восхищается он.Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.

https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)