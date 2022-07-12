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Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым - РИА Новости, 12.07.2022
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Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым
Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым - РИА Новости, 12.07.2022
Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым
Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская-Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T04:40
2022-07-12T04:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская-Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщил во вторник мэр кузбасского Междуреченска Владимир Чернов в своем телеграмм-канале.Чернов отметил, что обрушение произошло 5 июля - все это время шахтер ждал помощи и не сдавался."Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!" - восхищается он.Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.
https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:40 12.07.2022 (обновлено: 04:42 12.07.2022)
 
Пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе горняка нашли живым

Пропавшего 5 июля при обрушении на шахте "Распадская-Коксовая" горняка нашли живым

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская-Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщил во вторник мэр кузбасского Междуреченска Владимир Чернов в своем телеграмм-канале.
"Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты "Распадская - Коксовая". Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам", - написал он.
Чернов отметил, что обрушение произошло 5 июля - все это время шахтер ждал помощи и не сдавался.
"Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!" - восхищается он.
Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.
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