https://ria.ru/20220712/sfera-1801880270.html

Проект "Сфера" получит от государства половину запрошенного бюджета

Проект "Сфера" получит от государства половину запрошенного бюджета - РИА Новости, 12.07.2022

Проект "Сфера" получит от государства половину запрошенного бюджета

Правительство РФ одобрило финансирование создания многоспутниковой группировки "Сфера" в объёме 95 миллиардов рублей из требуемых 180 миллиардов, сообщил во... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:04

2022-07-12T11:04

2022-07-12T11:34

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арктика

роскосмос

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило финансирование создания многоспутниковой группировки "Сфера" в объёме 95 миллиардов рублей из требуемых 180 миллиардов, сообщил во вторник первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.Хотя кабинет министров одобрил финансирование еще весной, публично о полном объёме государственного финансирования стало известно только сейчас."Шестого апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством Российской Федерации с объёмом бюджетного финансирования 95 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую Урличич показал на саммите деловых кругов "Сильная Россия-2022".Согласно одобренному проекту, на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников.Урличич объяснил важность проекта "Сфера" следующим образом: "Если раньше мы многие сервисы могли покупать, то сейчас мы переходим на отечественные сервисы". Аппараты будут предоставлять широкополосный доступ в интернет, а также интернет вещей для 50 миллионов пользователей."Вещание, это то, что мы с вами используем давно и практически каждый день. Телевидение придет и в Арктику, и в другие отдалённые районы. Цифрового радиовещания у нас никогда не было в стране, теперь будет. Различные корпоративные услуги вещания могут быть ... и оповещение в чрезвычайных ситуациях", - добавил первый замглавы "Роскосмоса".Также, по его словам, "Сфера" обеспечит специальную связь - президентскую, правительственную, ведомственную."Мы это делаем для того, чтобы все эти технологии позволяли сложным системам, роботизированным системам, беспилотным средствам везде находиться и спокойно работать. А не так, как сейчас, зачастую, только в прямой видимости", - отметил Урличич.В группировку войдут спутники связи "Экспресс" и "Экспресс-РВ", аппараты "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и спутники "Марафон" интернета вещей. Кроме того, в составе группировки будут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр", и спутники наблюдения "Беркут".В конце 2021 года было объявлено, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно. Тогда сообщалось, что суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.Запуск первого аппарата "Сферы" - спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" - запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора "Марафон", а в конце 2025 года – первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".

https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html

https://ria.ru/20220709/rogozin-1801386599.html

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космос - риа наука, арктика, роскосмос