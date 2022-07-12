https://ria.ru/20220712/servis-1801949211.html
Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт"
Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 12.07.2022
Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт"
Новый сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", созданный в сотрудничестве с "Почтой России", запущен на цифровой платформе "Мой... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:03
2022-07-12T15:03
2022-07-12T15:03
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
почта россии
экономика
технологии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", созданный в сотрудничестве с "Почтой России", запущен на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По данным РЭЦ, преимущество оформления услуги "Почты России" на платформе "Мой экспорт" заключается в том, что "во-первых, платформа ускоряет процесс получения услуги, оформления заявки на партию и отправку посылки". "Во-вторых, пользователи, которые часто оформляют международные почтовые отправления, могут воспользоваться функцией "автоматического акцептования" для автоматического заполнения полей заявки. В-третьих, в личном кабинете пользователь может в режиме реального времени следить за статусом почтового отправления", - объясняют в центре.Кроме того, на платформе "Мой экспорт" пользователям доступно более 140 услуг для развития экспортного потенциала: от сертификации продукции до управления зарубежными заказами с маркетплейсов.Для того, чтобы осуществить международную почтовую отправку, необходимо авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления" в разделе "Бизнес", "Сопровождение экспортных поставок", заполнить заявку на международное почтовое отправление и таможенную декларацию и после этого получить предварительный расчет стоимости. Затем уже можно сдать отправление в отделение "Почты России" или оформить выезд курьера."Отследите статус доставки в едином личном кабинете на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20220704/rets-1800141860.html
https://ria.ru/20220708/prodvizhenie-1801269876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), почта россии, экономика, технологии
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", созданный в сотрудничестве с "Почтой России", запущен на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Из своего личного кабинета экспортеры смогут оформить почтовое отправление и отследить его путь до конечного потребителя. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, требуется подписать оферту с "Почтой России" на платформе "Мой экспорт", а также иметь положительный баланс в личном кабинете "Почты России", - объяснили в РЭЦ. Уточняется, что "сервис бесплатный, стоимость оформления международного почтового отправления определяется в соответствии с тарифами "Почты России".
По данным РЭЦ, преимущество оформления услуги "Почты России
" на платформе "Мой экспорт" заключается в том, что "во-первых, платформа ускоряет процесс получения услуги, оформления заявки на партию и отправку посылки". "Во-вторых, пользователи, которые часто оформляют международные почтовые отправления, могут воспользоваться функцией "автоматического акцептования" для автоматического заполнения полей заявки. В-третьих, в личном кабинете пользователь может в режиме реального времени следить за статусом почтового отправления", - объясняют в центре.
Кроме того, на платформе "Мой экспорт" пользователям доступно более 140 услуг для развития экспортного потенциала: от сертификации продукции до управления зарубежными заказами с маркетплейсов.
Для того, чтобы осуществить международную почтовую отправку, необходимо авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления" в разделе "Бизнес", "Сопровождение экспортных поставок", заполнить заявку на международное почтовое отправление и таможенную декларацию и после этого получить предварительный расчет стоимости. Затем уже можно сдать отправление в отделение "Почты России" или оформить выезд курьера.
"Отследите статус доставки в едином личном кабинете на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.