https://ria.ru/20220712/servis-1801949211.html

Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт"

Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 12.07.2022

Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт"

Новый сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", созданный в сотрудничестве с "Почтой России", запущен на цифровой платформе "Мой... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:03

2022-07-12T15:03

2022-07-12T15:03

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

почта россии

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751604552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ea0778d1660a83e4635d3f44bf2bc1.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", созданный в сотрудничестве с "Почтой России", запущен на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По данным РЭЦ, преимущество оформления услуги "Почты России" на платформе "Мой экспорт" заключается в том, что "во-первых, платформа ускоряет процесс получения услуги, оформления заявки на партию и отправку посылки". "Во-вторых, пользователи, которые часто оформляют международные почтовые отправления, могут воспользоваться функцией "автоматического акцептования" для автоматического заполнения полей заявки. В-третьих, в личном кабинете пользователь может в режиме реального времени следить за статусом почтового отправления", - объясняют в центре.Кроме того, на платформе "Мой экспорт" пользователям доступно более 140 услуг для развития экспортного потенциала: от сертификации продукции до управления зарубежными заказами с маркетплейсов.Для того, чтобы осуществить международную почтовую отправку, необходимо авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления" в разделе "Бизнес", "Сопровождение экспортных поставок", заполнить заявку на международное почтовое отправление и таможенную декларацию и после этого получить предварительный расчет стоимости. Затем уже можно сдать отправление в отделение "Почты России" или оформить выезд курьера."Отследите статус доставки в едином личном кабинете на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220704/rets-1800141860.html

https://ria.ru/20220708/prodvizhenie-1801269876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), почта россии, экономика, технологии