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СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2022
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов
Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:36
2022-07-12T21:36
2022-07-12T22:24
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Роли диверсантов будут исполнять боевики территориальной обороны.Впоследствии эти сфабрикованные материалы широко разойдутся в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах, предупредил Мизинцев.Он подчеркнул, что данные основаны на имеющейся достоверной информации.
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служба безопасности украины, одесса, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
21:36 12.07.2022 (обновлено: 22:24 12.07.2022)
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов
Минобороны: СБУ планирует снять три постановочных видео о поимке российских диверсантов