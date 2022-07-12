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СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов

СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2022

СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов

Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:36

2022-07-12T21:36

2022-07-12T22:24

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Роли диверсантов будут исполнять боевики территориальной обороны.Впоследствии эти сфабрикованные материалы широко разойдутся в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах, предупредил Мизинцев.Он подчеркнул, что данные основаны на имеющейся достоверной информации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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