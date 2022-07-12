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СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/sbu-1802079738.html
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2022
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов
Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:36
2022-07-12T22:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Роли диверсантов будут исполнять боевики территориальной обороны.Впоследствии эти сфабрикованные материалы широко разойдутся в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах, предупредил Мизинцев.Он подчеркнул, что данные основаны на имеющейся достоверной информации.
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служба безопасности украины, одесса, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
21:36 12.07.2022 (обновлено: 22:24 12.07.2022)
 
СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов

Минобороны: СБУ планирует снять три постановочных видео о поимке российских диверсантов

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы собираются отснять и распространить фейковые видеоролики о поимке российских диверсантов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп", — рассказал генерал-полковник.
Роли диверсантов будут исполнять боевики территориальной обороны.
Впоследствии эти сфабрикованные материалы широко разойдутся в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах, предупредил Мизинцев.
Он подчеркнул, что данные основаны на имеющейся достоверной информации.
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