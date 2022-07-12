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Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/sapery-1802083970.html
Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:32
2022-07-12T22:32
специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
донбасс
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что отряды разминирования ВС РФ и МЧС России продолжают очищать территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 876,85 га территории (в том числе за сутки – 20,43 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 55 809 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1 119", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
россия
луганская народная республика
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, донбасс
22:32 12.07.2022
 
Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота саперов в Мариуполе
Работа саперов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работа саперов в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что отряды разминирования ВС РФ и МЧС России продолжают очищать территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 3 876,85 га территории (в том числе за сутки – 20,43 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 55 809 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1 119", - сказал Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреДонбасс
 
 
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