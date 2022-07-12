https://ria.ru/20220712/sapery-1802083970.html

Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Российские саперы обезвредили около 56 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:32

2022-07-12T22:32

2022-07-12T22:32

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что отряды разминирования ВС РФ и МЧС России продолжают очищать территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 876,85 га территории (в том числе за сутки – 20,43 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 55 809 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1 119", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, донбасс