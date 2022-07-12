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СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы - РИА Новости, 12.07.2022
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СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы - РИА Новости, 12.07.2022
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы
Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:48
2022-07-12T19:48
в мире
ангола
испания
барселона (город)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к расследованию источник.Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Вскрытие тела было проведено по требованию его дочери. Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача.Предварительные результаты вскрытия указывают на "естественную смерть", сообщил источник. Он добавил, что душ Сантуш страдал сердечной недостаточностью и легочной суперинфекцией. По его словам, окончательные итоги могут быть обнародованы после проведения дополнительных экспертиз.В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.Португальское агентство Lusa сообщает, что суд в Испании примет решение о передаче тела душ Сантуша на этой неделе.Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
https://ria.ru/20220709/angola-1801408909.html
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html
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в мире, ангола, испания, барселона (город)
19:48 12.07.2022
 
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы

AFP: вскрытие показало, что экс-президент Анголы душ Сантуш умер по естественным причинам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Вскрытие тела было проведено по требованию его дочери. Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача.
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Предварительные результаты вскрытия указывают на "естественную смерть", сообщил источник. Он добавил, что душ Сантуш страдал сердечной недостаточностью и легочной суперинфекцией. По его словам, окончательные итоги могут быть обнародованы после проведения дополнительных экспертиз.
В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.
Португальское агентство Lusa сообщает, что суд в Испании примет решение о передаче тела душ Сантуша на этой неделе.
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Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.
С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
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