СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы
AFP: вскрытие показало, что экс-президент Анголы душ Сантуш умер по естественным причинам
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Вскрытие тела было проведено по требованию его дочери. Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача.
Предварительные результаты вскрытия указывают на "естественную смерть", сообщил источник. Он добавил, что душ Сантуш страдал сердечной недостаточностью и легочной суперинфекцией. По его словам, окончательные итоги могут быть обнародованы после проведения дополнительных экспертиз.
В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.
Португальское агентство Lusa сообщает, что суд в Испании примет решение о передаче тела душ Сантуша на этой неделе.
Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.
С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.