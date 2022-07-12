https://ria.ru/20220712/santush-1802066766.html

СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы

СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы - РИА Новости, 12.07.2022

СМИ сообщили о результатах вскрытия тела экс-президента Анголы

Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:48

2022-07-12T19:48

2022-07-12T19:48

в мире

ангола

испания

барселона (город)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к расследованию источник.Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Вскрытие тела было проведено по требованию его дочери. Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача.Предварительные результаты вскрытия указывают на "естественную смерть", сообщил источник. Он добавил, что душ Сантуш страдал сердечной недостаточностью и легочной суперинфекцией. По его словам, окончательные итоги могут быть обнародованы после проведения дополнительных экспертиз.В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.Португальское агентство Lusa сообщает, что суд в Испании примет решение о передаче тела душ Сантуша на этой неделе.Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.

https://ria.ru/20220709/angola-1801408909.html

https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html

https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html

ангола

испания

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ангола, испания, барселона (город)