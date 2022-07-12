https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801912997.html

Продовольственный кризис в Африке спровоцирован Западом, заявил посол МИД

Продовольственный кризис в Африке спровоцирован Западом, заявил посол МИД - РИА Новости, 12.07.2022

Продовольственный кризис в Африке спровоцирован Западом, заявил посол МИД

Запад своими санкциями против России создал продовольственные проблемы странам Африки, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:05

2022-07-12T13:05

2022-07-12T13:09

экономика

африка

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Запад своими санкциями против России создал продовольственные проблемы странам Африки, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."Для решения продовольственного кризиса нужно убрать все препятствия, созданные западными странами в одностороннем порядке на пути российского и африканского бизнеса в сфере логистики, страхования, цен. Только благодаря этим шагам можно нормализовать ситуацию с поставками российского зерна и удобрений на африканские рынки", - сказал Озеров в кулуарах пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня".Несмотря на заверения о том, что санкции не распространяются на сферу продовольствия и удобрений, в реальной жизни все выглядит иначе - под санкциями находятся ключевые отраслевые банки, которые занимаются обслуживанием сделок в сфере продовольствия, в том числе со странами Африки, а также поставщики удобрений, существует много проблем с логистикой, добавил дипломат."Фактически своими действиями западные страны создали проблемы не России, а создали проблемы африканским странам", - добавил он.

https://ria.ru/20220617/putin-1796340113.html

африка

россия

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экономика, африка, россия, санкции в отношении россии