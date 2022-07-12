06:30 12.07.2022 (обновлено: 06:35 12.07.2022)
Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России
Глава МИД Японии Хаяси: нужно побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России в свете событий на Украине, с тем, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Для расширения эффективности санкций (против России – ред.) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами "большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "большой двадцатки" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении РФ ввести санкционные меры – ред.)", - отметил министр.
К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в свете ситуации на Украине. Последний из них был объявлен 5 июля. Он включает 57 физических лиц из России, в том числе вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного пакета – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.