https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801848746.html

Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России - РИА Новости, 12.07.2022

Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T06:30

2022-07-12T06:30

2022-07-12T06:35

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в мире

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России в свете событий на Украине, с тем, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси."Для расширения эффективности санкций (против России – ред.) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами "большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "большой двадцатки" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении РФ ввести санкционные меры – ред.)", - отметил министр.К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в свете ситуации на Украине. Последний из них был объявлен 5 июля. Он включает 57 физических лиц из России, в том числе вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного пакета – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, япония, в мире