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Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России - РИА Новости, 12.07.2022
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Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России
Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России - РИА Новости, 12.07.2022
Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России
Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T06:30
2022-07-12T06:35
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России в свете событий на Украине, с тем, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси."Для расширения эффективности санкций (против России – ред.) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами "большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "большой двадцатки" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении РФ ввести санкционные меры – ред.)", - отметил министр.К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в свете ситуации на Украине. Последний из них был объявлен 5 июля. Он включает 57 физических лиц из России, в том числе вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного пакета – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
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россия, япония, в мире
06:30 12.07.2022 (обновлено: 06:35 12.07.2022)
 
Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Глава МИД Японии Хаяси: нужно побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России в свете событий на Украине, с тем, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Для расширения эффективности санкций (против России – ред.) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами "большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "большой двадцатки" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении РФ ввести санкционные меры – ред.)", - отметил министр.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 20:01
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций
К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в свете ситуации на Украине. Последний из них был объявлен 5 июля. Он включает 57 физических лиц из России, в том числе вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного пакета – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
 
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