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"Равносильно войне". Чем Россия ответит на конфискацию активов

"Равносильно войне". Чем Россия ответит на конфискацию активов - РИА Новости, 12.07.2022

"Равносильно войне". Чем Россия ответит на конфискацию активов

В Великобритании, США и ЕС готовят законопроекты, которые позволят конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву. По словам президента... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Елена Попова. В Великобритании, США и ЕС готовят законопроекты, которые позволят конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву. По словам президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, это "было бы идеальным для Украины", но создаст опасный прецедент для "многих других ситуаций". РИА Новости разбиралось, решится ли Запад на такой шаг.Корректировка под РоссиюЕвросоюз заморозил десять миллиардов евро российских бизнесменов и 23 миллиарда — Центробанка. Всего по миру у отечественных физических и юридических лиц заблокировали, по оценкам, до полутриллиона долларов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает "справедливым" передать активы Киеву. Для этого надо подкорректировать законодательство, к чему европейцев настойчиво подталкивает украинское руководство.Случаи изъятия имущества уже были. Так, Германия конфисковала три СПГ-танкера у бывшей "дочки" "Газпрома": "Амур", "Река Обь" и Clean Energy. Кроме того, по сообщениям СМИ, в июне прокуратура Мюнхена забрала три квартиры у семьи депутата Госдумы (его личность не раскрывается)."Арест собственности, может, и предусмотрен законодательством европейских стран. Однако конфискация без суда незаконна", — говорит старший партнер K&P.Law, адвокат Александр Кукуев.Пока только Швейцария публично высказалась против инициативы Еврокомиссии. В местных банках хранятся деньги не только российских миллиардеров, но и граждан других государств. Конфискация может заставить их вывести средства из страны."Право на собственность — фундаментальное. Необходимо обеспечить защищенность людей перед государственной властью. Это называется "либеральная демократия", — заявил швейцарский президент Иньяцио Кассис.Лондону законы не нужныЕще в январе британские власти грозили, что санкции затронут инвестиции российских бизнесменов и компаний. По данным экспертов, в Лондоне лица, которые якобы "связаны с Кремлем", приобрели недвижимость на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (два миллиарда долларов).Глава МИД Великобритании Лиз Трасс — убежденная сторонница конфискации. "Нам просто нужно разобраться в деталях", — отметила она. Этим уже занялись МВД и Минфин, причем изменения в законе могут и не понадобиться.Речь идет о тех, кто находится под санкциями, уточнил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Это удар по священному праву частной собственности, всей юридической системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", — подчеркнул дипломат.В черном списке Соединенного Королевства десятки компаний и сотни человек, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесменов Олега Тинькова и Романа Абрамовича, который еще в мае продал футбольный клуб "Челси" за два миллиарда долларов. Сделка была согласована с правительством Великобритании и Еврокомиссией, но почти вся сумма после разморозки уйдет на благотворительность.Лондон считается финансовой столицей мира, и если конфискация случится, авторитет города и страны сильно пострадает, добавил Келин. "В нынешней обстановке мы видим, что политические интересы перекрывают любые разумные доводы. Нельзя ничего исключать. Здесь могут пойти ва-банк, хотя не знаю, насколько это реально", — сказал он.У США закрались сомненияВ конце апреля Джо Байден обратился к конгрессу с предложением принять закон, который упростил бы арест российских активов для последующей передачи средств Украине. Всего за океаном заморозили 30 миллиардов долларов россиян и около 300 миллиардов — Центрального банка.Инициативу президента встретили прохладно. "Высокопоставленные чиновники предупредили, что это незаконно и инвесторы из других стран перестанут доверять Соединенным Штатам", — пишет The New York Times.Тем не менее в марте в Министерстве юстиции создали рабочую группу KleptoCapture, которая занялась арестом яхт и предметов роскоши россиян. В администрации надеются, что конгресс позволит реализовать все это в пользу Украины."Неважно, идет речь о яхтах класса люкс, банковских счетах или самолетах... Мы ничего не исключаем из списка", — отметила первый заместитель министра юстиции Лиза Монако.Опыт большевиковЭкономист Алексей Ведев полагает, что изъятие резервов Банка России приведет к хаосу во всем мире. "Последние 30 лет наблюдалась интенсивная глобализация экономики. Но теперь ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности, размещая активы за границей", — пояснил он.Если Запад все же решится, ответ будет зеркальным. "В теории можно конфисковать все оставшиеся на территории России предприятия, которые еще не проданы местным собственникам, — рассуждает ведущий юрист объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин. — Займутся также банковскими счетами физических и юридических лиц. Учитывая, что сейчас блокируют счета российских посольств в некоторых европейских странах, то же самое получат и диппредставительства этих государств у нас".Иностранные активы в России вряд ли превышают сотню миллиардов, даже с учетом средств иностранных инвестфондов и физических лиц. Но не это главное. "Запад должен осознавать непоправимость последствий — таких как мгновенное прекращение поставок энергоресурсов и продовольствия, а также блокировка альтернативных маршрутов транспортировки товаров в Европу", — указывает эксперт.Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода предположил, что Россия "может пойти по стопам большевиков и национализировать имущество западных компаний". "Ключевая действенная реакция просто обязана подразумевать заморозку выплат по внешним долгам государства и бизнеса, а также любых дивидендов по акциям российских компаний западным частным и институциональным инвесторам", — отмечает он.При этом конфискация имущества попавших под санкции российских миллиардеров обернется долгими судебными процессами."Даже если внесут изменения в законы, лишить права собственности можно только на основании справедливого суда, — говорит Кукуев. — А вольное толкование юридических норм Еврокомиссией и неправовой характер мер открывает широкие перспективы для оспаривания конфискаций в судах ЕС".Эксперты сошлись во мнении, что присвоение Западом российского имущества равносильно объявлению экономической войны. И победителей в ней не будет.

https://ria.ru/20220701/dokhody-1799334309.html

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экономика, лиз трасс, россия, сша, андрей келин, жилье, великобритания, герман греф, евросоюз, еврокомиссия, газпром