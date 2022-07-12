https://ria.ru/20220712/rudin-1802028757.html
Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье"
Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье" - РИА Новости, 12.07.2022
Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье"
Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:00
2022-07-12T17:00
2022-07-12T17:01
общество
культура
концертный зал "зарядье"
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", - говорится в сообщении.Рудин отметил, что это для него большая честь и огромная ответственность."Вижу свою задачу в том, чтобы зал был центром музыкальных событий нашего города и нашей страны. Местом притяжения для выдающихся артистов и коллективов, меломанов и горожан. Я много раз дирижировал в "Зарядье", поэтому хорошо знаю зал. Знаю, как он устроен не только для зрителей, но, главное, с точки зрения музыкантов и исполнителей, тех, кто создает творческую повестку и на встречу с кем приходят зрители", - сказал Рудин.Отмечается, что Иван Рудин более 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем "ArsLonga" в Москве, в концертах которого участвовали Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров и другие. С 2017 года является художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, культура, концертный зал "зарядье", москва
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.
"Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье
", - говорится в сообщении.
Рудин отметил, что это для него большая честь и огромная ответственность.
"Вижу свою задачу в том, чтобы зал был центром музыкальных событий нашего города и нашей страны. Местом притяжения для выдающихся артистов и коллективов, меломанов и горожан. Я много раз дирижировал в "Зарядье", поэтому хорошо знаю зал. Знаю, как он устроен не только для зрителей, но, главное, с точки зрения музыкантов и исполнителей, тех, кто создает творческую повестку и на встречу с кем приходят зрители", - сказал Рудин.
Отмечается, что Иван Рудин более 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем "ArsLonga" в Москве
, в концертах которого участвовали Юрий Башмет
, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров и другие. С 2017 года является художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра.