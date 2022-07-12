https://ria.ru/20220712/rudin-1802028757.html

Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье"

Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье" - РИА Новости, 12.07.2022

Депкульт Москвы: дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье"

Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:00

2022-07-12T17:00

2022-07-12T17:01

общество

культура

концертный зал "зарядье"

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."Дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье", - говорится в сообщении.Рудин отметил, что это для него большая честь и огромная ответственность."Вижу свою задачу в том, чтобы зал был центром музыкальных событий нашего города и нашей страны. Местом притяжения для выдающихся артистов и коллективов, меломанов и горожан. Я много раз дирижировал в "Зарядье", поэтому хорошо знаю зал. Знаю, как он устроен не только для зрителей, но, главное, с точки зрения музыкантов и исполнителей, тех, кто создает творческую повестку и на встречу с кем приходят зрители", - сказал Рудин.Отмечается, что Иван Рудин более 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем "ArsLonga" в Москве, в концертах которого участвовали Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров и другие. С 2017 года является художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, культура, концертный зал "зарядье", москва