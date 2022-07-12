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В Кремле прокомментировали укрепление рубля - РИА Новости, 12.07.2022
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В Кремле прокомментировали укрепление рубля
В Кремле прокомментировали укрепление рубля - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:24
2022-07-12T13:01
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля - это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой минфина о негативном влиянии нынешнего курса доллара на бюджет, и какая картина на валютном рынке кажется оптимальной.Песков добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции."Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями", - сказал Песков.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, россия
12:24 12.07.2022 (обновлено: 13:01 12.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали укрепление рубля

Песков назвал излишнее укрепление рубля темой для особого внимания правительства и ЦБ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля - это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой минфина о негативном влиянии нынешнего курса доллара на бюджет, и какая картина на валютном рынке кажется оптимальной.
Песков добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции.
"Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями", - сказал Песков.
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