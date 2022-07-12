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Аналитик дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота - РИА Новости, 12.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220712/rubl-1801838016.html
Аналитик дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота
Аналитик дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота - РИА Новости, 12.07.2022
Аналитик дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота
В настоящий момент на мировом валютном рынке происходит балансировка факторов курса рубля. Об этом рассказал “Прайму” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:11
2022-07-12T01:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В настоящий момент на мировом валютном рынке происходит балансировка факторов курса рубля. Об этом рассказал “Прайму” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Аналитик отметил, что доллар и евро сейчас торгуются чуть выше 61 рубля. При этом драйверы национальной валюты теряют актуальность на фоне адаптации по импорту, замедления высокого темпа экспорта, перезапуска бюджетного правила. По словам Зельцера, рубль уверенно движется к 70 за доллар.Эксперт также подчеркнул, что рубль недостаточно ослаб, чтобы искать силы для разворота. Благоприятная сырьевая конъюнктура, активизация в промышленности и сфере услуг, контроль финансовых властей за трансграничными потоками, в первую очередь нерезидентов, а также эффективная монетарная политика должны удержать национальную валюту от девальвации выше 70 за доллар, подытожил Зельцер.
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экономика, курс рубля
01:11 12.07.2022
 
Аналитик дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота

Аналитик Зельцер: рубль недостаточно ослаб, чтобы искать силы для разворота

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В настоящий момент на мировом валютном рынке происходит балансировка факторов курса рубля. Об этом рассказал “Прайму” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Аналитик отметил, что доллар и евро сейчас торгуются чуть выше 61 рубля. При этом драйверы национальной валюты теряют актуальность на фоне адаптации по импорту, замедления высокого темпа экспорта, перезапуска бюджетного правила. По словам Зельцера, рубль уверенно движется к 70 за доллар.
Эксперт также подчеркнул, что рубль недостаточно ослаб, чтобы искать силы для разворота. Благоприятная сырьевая конъюнктура, активизация в промышленности и сфере услуг, контроль финансовых властей за трансграничными потоками, в первую очередь нерезидентов, а также эффективная монетарная политика должны удержать национальную валюту от девальвации выше 70 за доллар, подытожил Зельцер.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 19:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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