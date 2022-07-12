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Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2 - РИА Новости, 12.07.2022
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Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2
Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2 - РИА Новости, 12.07.2022
Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2
Сухопутные войска США получили на вооружение первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270А2, сообщил производитель Lockheed Martin. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:11
2022-07-12T23:11
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Сухопутные войска США получили на вооружение первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270А2, сообщил производитель Lockheed Martin.Компания рассчитывает, что после модернизации РСЗО, ведущие свою историю с 1983 года, прослужат американских военным и их союзникам до середины XXI века.Гусеничная установка получила новый 600-сильный двигатель, улучшенную бронированную кабину и современную систему управления огнем. Модернизация обеспечивает совместимость РСЗО с новейшими управляемыми боеприпасами повышенной дальности, включая&nbsp; ER GMLRS и PrSM.
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в мире, технологии, вооружения, сша
23:11 12.07.2022
 
Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2

Производитель Lockheed Martin сообщил о передаче войскам США модернизированной РСЗО M270А2

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Сухопутные войска США получили на вооружение первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270А2, сообщил производитель Lockheed Martin.
Компания рассчитывает, что после модернизации РСЗО, ведущие свою историю с 1983 года, прослужат американских военным и их союзникам до середины XXI века.
"На церемонии, состоявшейся сегодня в... Кэмдене, штат Арканзас, Lockheed Martin передала Сухопутным войскам США первую пусковую установку РСЗО M270A2", - говорится в сообщении.
Гусеничная установка получила новый 600-сильный двигатель, улучшенную бронированную кабину и современную систему управления огнем. Модернизация обеспечивает совместимость РСЗО с новейшими управляемыми боеприпасами повышенной дальности, включая  ER GMLRS и PrSM.
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