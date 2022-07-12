https://ria.ru/20220712/rszo-1802086203.html

Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2

Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2 - РИА Новости, 12.07.2022

Военные США получили первый образец модернизированной РСЗО M270А2

Сухопутные войска США получили на вооружение первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270А2, сообщил производитель Lockheed Martin. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T23:11

2022-07-12T23:11

2022-07-12T23:11

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Сухопутные войска США получили на вооружение первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270А2, сообщил производитель Lockheed Martin.Компания рассчитывает, что после модернизации РСЗО, ведущие свою историю с 1983 года, прослужат американских военным и их союзникам до середины XXI века.Гусеничная установка получила новый 600-сильный двигатель, улучшенную бронированную кабину и современную систему управления огнем. Модернизация обеспечивает совместимость РСЗО с новейшими управляемыми боеприпасами повышенной дальности, включая ER GMLRS и PrSM.

https://ria.ru/20220708/pomosch-1801340948.html

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в мире, технологии, вооружения, сша