https://ria.ru/20220712/rpts-1802072970.html

Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу

Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу - РИА Новости, 12.07.2022

Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу

Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:32

2022-07-12T20:32

2022-07-12T20:32

религия

константинопольский патриархат

константинопольская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери "на заказ" для семьи содомитов и могут ли они быть лишены крещения, оказавшись в такой ситуации. Оставляю его пастырям на обсуждение... Но все это вряд ли применимо к рассматриваемому информационному поводу, когда архиерей Константинопольского патриархата Элпидофор впервые крестил детей семьи гомосексуалистов – актёра Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. По моему глубокому убеждению, это действо, будучи по форме крещением, к сожалению, по своим задачам является верноподданническим политическим шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента", - написал он в своём Telegram-канале.Американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор крестил детей семьи гомосексуалистов – актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми Элпидофор дружит много лет, об этом событии они сообщили в своих соцсетях.По мнению Кипшидзе, подобное недопустимо, по крайней мере, без предъявления дополнительных условий. Он напомнил, что, в частности, по решению Русской православной церкви, в отношении детей, рожденных суррогатными матерями, крещению предшествует покаяние родителей, воспользовавшихся репродуктивной технологией суррогатного материнства, исключение составляет смертельная опасность для ребенка.

https://ria.ru/20220607/lgbt-1793826822.html

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константинопольский патриархат, константинопольская православная церковь, русская православная церковь