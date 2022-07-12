Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу
Представитель РПЦ Кипшидзе назвал крещение приемных детей гомосексуальной пары шоу
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери "на заказ" для семьи содомитов и могут ли они быть лишены крещения, оказавшись в такой ситуации. Оставляю его пастырям на обсуждение...
Но все это вряд ли применимо к рассматриваемому информационному поводу, когда архиерей Константинопольского патриархата Элпидофор впервые крестил детей семьи гомосексуалистов – актёра Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. По моему глубокому убеждению, это действо, будучи по форме крещением, к сожалению, по своим задачам является верноподданническим политическим шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента", - написал он в своём Telegram-канале.
Американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор крестил детей семьи гомосексуалистов – актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми Элпидофор дружит много лет, об этом событии они сообщили в своих соцсетях.
По мнению Кипшидзе, подобное недопустимо, по крайней мере, без предъявления дополнительных условий. Он напомнил, что, в частности, по решению Русской православной церкви, в отношении детей, рожденных суррогатными матерями, крещению предшествует покаяние родителей, воспользовавшихся репродуктивной технологией суррогатного материнства, исключение составляет смертельная опасность для ребенка.