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Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу - РИА Новости, 12.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220712/rpts-1802072970.html
Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу
Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу - РИА Новости, 12.07.2022
Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу
Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:32
2022-07-12T20:32
религия
константинопольский патриархат
константинопольская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери "на заказ" для семьи содомитов и могут ли они быть лишены крещения, оказавшись в такой ситуации. Оставляю его пастырям на обсуждение... Но все это вряд ли применимо к рассматриваемому информационному поводу, когда архиерей Константинопольского патриархата Элпидофор впервые крестил детей семьи гомосексуалистов – актёра Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. По моему глубокому убеждению, это действо, будучи по форме крещением, к сожалению, по своим задачам является верноподданническим политическим шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента", - написал он в своём Telegram-канале.Американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор крестил детей семьи гомосексуалистов – актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми Элпидофор дружит много лет, об этом событии они сообщили в своих соцсетях.По мнению Кипшидзе, подобное недопустимо, по крайней мере, без предъявления дополнительных условий. Он напомнил, что, в частности, по решению Русской православной церкви, в отношении детей, рожденных суррогатными матерями, крещению предшествует покаяние родителей, воспользовавшихся репродуктивной технологией суррогатного материнства, исключение составляет смертельная опасность для ребенка.
https://ria.ru/20220607/lgbt-1793826822.html
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константинопольский патриархат, константинопольская православная церковь, русская православная церковь
20:32 12.07.2022
 
Представитель РПЦ назвал крещение детей однополой пары политическим шоу

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал крещение приемных детей гомосексуальной пары шоу

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИкона Богородицы в храме Христа Спасителя
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Икона Богородицы в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крещение приемных детей гомосексуальной пары в США епископом Константинопольского патриархата является политическим шоу, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери "на заказ" для семьи содомитов и могут ли они быть лишены крещения, оказавшись в такой ситуации. Оставляю его пастырям на обсуждение...
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Но все это вряд ли применимо к рассматриваемому информационному поводу, когда архиерей Константинопольского патриархата Элпидофор впервые крестил детей семьи гомосексуалистов – актёра Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. По моему глубокому убеждению, это действо, будучи по форме крещением, к сожалению, по своим задачам является верноподданническим политическим шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента", - написал он в своём Telegram-канале.
Американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор крестил детей семьи гомосексуалистов – актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми Элпидофор дружит много лет, об этом событии они сообщили в своих соцсетях.
По мнению Кипшидзе, подобное недопустимо, по крайней мере, без предъявления дополнительных условий. Он напомнил, что, в частности, по решению Русской православной церкви, в отношении детей, рожденных суррогатными матерями, крещению предшествует покаяние родителей, воспользовавшихся репродуктивной технологией суррогатного материнства, исключение составляет смертельная опасность для ребенка.
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