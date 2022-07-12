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В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию - РИА Новости, 12.07.2022
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В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию
В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию
Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:32
2022-07-12T13:35
в мире
россия
польша
дмитрий песков
лех валенса
леонид слуцкий (политик)
олег морозов
госдума рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не способны", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли заявления Валенсы, заявившего о желании разделить РФ, повлиять на суверенитет России. Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
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в мире, россия, польша, дмитрий песков, лех валенса, леонид слуцкий (политик), олег морозов, госдума рф
12:32 12.07.2022 (обновлено: 13:35 12.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию

Песков: заявления экс-президента Польши Валенсы не повлияют на суверенитет России

© РИА Новости / Алексей БукчинЛех Валенса
Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Букчин
Лех Валенса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не способны", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли заявления Валенсы, заявившего о желании разделить РФ, повлиять на суверенитет России. Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 12:31
Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило
 
В миреРоссияПольшаДмитрий ПесковЛех ВаленсаЛеонид Слуцкий (политик)Олег МорозовГосдума РФ
 
 
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