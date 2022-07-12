https://ria.ru/20220712/rossiya-1801904565.html

В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию

В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию - РИА Новости, 12.07.2022

В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию

Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:32

2022-07-12T12:32

2022-07-12T13:35

в мире

россия

польша

дмитрий песков

лех валенса

леонид слуцкий (политик)

олег морозов

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не способны", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли заявления Валенсы, заявившего о желании разделить РФ, повлиять на суверенитет России. Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.

https://ria.ru/20220711/valensa-1801672102.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, польша, дмитрий песков, лех валенса, леонид слуцкий (политик), олег морозов, госдума рф