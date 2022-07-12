https://ria.ru/20220712/roskosmos-1802075068.html

"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars

"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars - РИА Новости, 12.07.2022

"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars

"Роскосмос" пока не получил официального уведомления от Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:47

2022-07-12T20:47

2022-07-12T20:47

космос - риа наука

дмитрий рогозин

украина

марс

россия

роскосмос

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" пока не получил официального уведомления от Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на "Твиттер-дипломатию", - говорится в сообщении.Представитель "Роскосмоса" напомнил, что ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что не рассчитывает на положительное решение ЕКА, учитывая политическое давление в Европе на учёных и специалистов, которым важен именно научный результат миссии."Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран. Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнёров из дружественных стран", - добавили в пресс-службе.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что Европейское космическое агентство до 15 июля даст окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году. При этом он уточнил, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией в 2024 году. Также, по словам Рогозина, российское НПО Лавочкина уже начало проработку российской национальной марсианской миссии.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars.ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html

https://ria.ru/20220708/kosmos-1801139774.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, украина, марс, россия, роскосмос, европейское космическое агентство