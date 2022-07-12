https://ria.ru/20220712/roskosmos-1802075068.html
"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars
"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars - РИА Новости, 12.07.2022
"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars
"Роскосмос" пока не получил официального уведомления от Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:47
2022-07-12T20:47
2022-07-12T20:47
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" пока не получил официального уведомления от Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на "Твиттер-дипломатию", - говорится в сообщении.Представитель "Роскосмоса" напомнил, что ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что не рассчитывает на положительное решение ЕКА, учитывая политическое давление в Европе на учёных и специалистов, которым важен именно научный результат миссии."Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран. Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнёров из дружественных стран", - добавили в пресс-службе.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что Европейское космическое агентство до 15 июля даст окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году. При этом он уточнил, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией в 2024 году. Также, по словам Рогозина, российское НПО Лавочкина уже начало проработку российской национальной марсианской миссии.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars.ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, украина, марс, россия, роскосмос, европейское космическое агентство
"Роскосмос" пока не получил от ЕКА официального ответа по ExoMars
"Роскосмос" не получил уведомления от ЕКА о прекращении сотрудничества по ExoMars
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" пока не получил официального уведомления от Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на "Твиттер-дипломатию", - говорится в сообщении.
Представитель "Роскосмоса" напомнил, что ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин
неоднократно заявлял, что не рассчитывает на положительное решение ЕКА, учитывая политическое давление в Европе на учёных и специалистов, которым важен именно научный результат миссии.
"Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран. Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнёров из дружественных стран", - добавили в пресс-службе.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что Европейское космическое агентство
до 15 июля даст окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году. При этом он уточнил, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией
в 2024 году. Также, по словам Рогозина, российское НПО Лавочкина уже начало проработку российской национальной марсианской миссии.
Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом
по миссии ExoMars.
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине
. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.
Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс
, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.