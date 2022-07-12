https://ria.ru/20220712/roskosmos-1802070555.html
ЕКА не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
ЕКА не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars - РИА Новости, 12.07.2022
ЕКА не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по совместной миссии ExoMars, заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:14
2022-07-12T20:14
2022-07-12T20:44
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по совместной миссии ExoMars, заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер.ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее выяснилось, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования."Сегодня совет ЕКА рассмотрел миссию ExoMars Rover, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с "Роскосмосом".., продолжают существовать", - сообщил глава ЕКА в Twitter.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html
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космос - риа наука, роскосмос, европейское космическое агентство
20:14 12.07.2022 (обновлено: 20:44 12.07.2022)
ЕКА не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
Глава ЕКА Ашбахер объявил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по ExoMars
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по совместной миссии ExoMars, заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер.
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом
" по ExoMars в марте из-за событий на Украине
. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее выяснилось, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.
"Сегодня совет ЕКА рассмотрел миссию ExoMars Rover, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с "Роскосмосом".., продолжают существовать", - сообщил глава ЕКА в Twitter.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
ранее говорил, что Россия
самостоятельно проведет миссию на Марс
, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.