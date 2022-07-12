https://ria.ru/20220712/roselektronika-1801980307.html

"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации

"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации - РИА Новости, 12.07.2022

"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации

Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:02

2022-07-12T16:02

2022-07-12T16:02

безопасность

технологии

россия

российская электроника

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростех

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Там уточнили, что система разработана НИИ телевидения (входит в "Росэлектронику") и состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации. Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды.Как рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов, система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных.Буксировщик водолаза "Фактор", изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, при массе 29 кг способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат "Риф" создан концерном "НПО "Аврора". Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов.

https://ria.ru/20220616/krasnopol-1795623723.html

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безопасность, технологии, россия, российская электроника, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех