https://ria.ru/20220712/roselektronika-1801980307.html
"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации
"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации - РИА Новости, 12.07.2022
"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации
Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:02
2022-07-12T16:02
2022-07-12T16:02
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российская электроника
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростех
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Там уточнили, что система разработана НИИ телевидения (входит в "Росэлектронику") и состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации. Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды.Как рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов, система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных.Буксировщик водолаза "Фактор", изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, при массе 29 кг способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат "Риф" создан концерном "НПО "Аврора". Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов.
https://ria.ru/20220616/krasnopol-1795623723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, российская электроника, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех
"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации
"Росэлектроника" разработала систему видеофиксации для подводных беспилотников
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
" разработал глубоководную систему фото- и видеосъемки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов. Оборудование обеспечивает фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине", - сказали в холдинге.
Там уточнили, что система разработана НИИ телевидения (входит в "Росэлектронику") и состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации. Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды.
Как рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов, система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных.
"Сейчас проводятся госиспытания оборудования в составе автономного необитаемого подводного аппарата "Риф". Также комплекс установлен на буксировщике для водолазов "Фактор". Он помогает увеличить полезное время пребывания под водой, а собранная информация позволяет оперативно принимать решения на месте событий", - уточнил он.
Буксировщик водолаза "Фактор", изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
, при массе 29 кг способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.
Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат "Риф" создан концерном "НПО "Аврора". Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов.