https://ria.ru/20220712/rekomendatsii-1801880410.html
Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян
Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян
Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:04
2022-07-12T11:04
2022-07-12T11:24
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян", - говорится в сообщении.Временные рекомендации содержат имеющиеся данные о заболевании, алгоритмы диагностики, маршрутизации пациентов как с подозрением на заболевание, так и с подтвержденным диагнозом. В документе есть информация о специфических и неспецифических мерах профилактики.К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий.Также по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во всех субъектах страны с мая 2022 года было организовано обучение медработников и проведены учения на случай выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.Ранее первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы.
https://ria.ru/20220712/ospa-1801867563.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество
11:04 12.07.2022 (обновлено: 11:24 12.07.2022)
Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян
Минздрав утвердил и направил в регионы рекомендации по диагностике и лечению оспы обезьян
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян", - говорится в сообщении.
Временные рекомендации содержат имеющиеся данные о заболевании, алгоритмы диагностики, маршрутизации пациентов как с подозрением на заболевание, так и с подтвержденным диагнозом. В документе есть информация о специфических и неспецифических мерах профилактики.
К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий.
Также по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во всех субъектах страны с мая 2022 года было организовано обучение медработников и проведены учения на случай выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.
Ранее первый случай оспы обезьян в РФ
подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы
.