https://ria.ru/20220712/rekomendatsii-1801880410.html

Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян

Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян

Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:04

2022-07-12T11:04

2022-07-12T11:24

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян", - говорится в сообщении.Временные рекомендации содержат имеющиеся данные о заболевании, алгоритмы диагностики, маршрутизации пациентов как с подозрением на заболевание, так и с подтвержденным диагнозом. В документе есть информация о специфических и неспецифических мерах профилактики.К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий.Также по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во всех субъектах страны с мая 2022 года было организовано обучение медработников и проведены учения на случай выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.Ранее первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы.

https://ria.ru/20220712/ospa-1801867563.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество