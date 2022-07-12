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Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион" - РИА Новости, 12.07.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион"
Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион" - РИА Новости, 12.07.2022
Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над совершенствованием системы безопасный регион, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:13
2022-07-12T16:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над совершенствованием системы безопасный регион, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Во вторник, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с правоохранительным блоком региона.Мы видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно: площадь это или парк, двор. Поэтому со своей стороны выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше система развивалась", - сказал Воробев.Он добавил, что на сегодняшний день к системе "Безопасный регион" подключено 93 тысячи камер, из которых 23 тысячи установлены в подъездах многоквартирных домах.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
16:13 12.07.2022
 

Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион"

© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения на стене дома
Камера наружного наблюдения на стене дома - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Камера наружного наблюдения на стене дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над совершенствованием системы безопасный регион, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Во вторник, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с правоохранительным блоком региона.
Мы видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно: площадь это или парк, двор. Поэтому со своей стороны выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше система развивалась", - сказал Воробев.
Он добавил, что на сегодняшний день к системе "Безопасный регион" подключено 93 тысячи камер, из которых 23 тысячи установлены в подъездах многоквартирных домах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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