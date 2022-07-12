https://ria.ru/20220712/region-1801990352.html

Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион"

Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион" - РИА Новости, 12.07.2022

Воробьев: в Подмосковье продолжат развивать систему "Безопасный регион"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над совершенствованием системы безопасный регион, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:13

2022-07-12T16:13

2022-07-12T16:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571124347_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_3a702783decb0fc73f4265b9a6c667a6.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над совершенствованием системы безопасный регион, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Во вторник, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с правоохранительным блоком региона.Мы видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно: площадь это или парк, двор. Поэтому со своей стороны выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше система развивалась", - сказал Воробев.Он добавил, что на сегодняшний день к системе "Безопасный регион" подключено 93 тысячи камер, из которых 23 тысячи установлены в подъездах многоквартирных домах.

https://ria.ru/20220708/validator-1801310410.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество