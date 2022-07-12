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Врачи в Чувашии спасли младенца с расположенными снаружи органами - РИА Новости, 12.07.2022
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Врачи в Чувашии спасли младенца с расположенными снаружи органами
Врачи в Чувашии спасли младенца с расположенными снаружи органами - РИА Новости, 12.07.2022
Врачи в Чувашии спасли младенца с расположенными снаружи органами
Детские хирурги в Чувашии спасли младенца с пороком развития передней брюшной стенки – часть его внутренних органов находилась снаружи, сообщил минздрав... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:13
2022-07-12T11:13
общество
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Детские хирурги в Чувашии спасли младенца с пороком развития передней брюшной стенки – часть его внутренних органов находилась снаружи, сообщил минздрав республики.Ребенок родился на 34-й неделе беременности с пороком развития передней брюшной стенки - омфалоцеле. Это тяжелая патология, при которой у плода внутриутробно не формируется передняя стенка брюшной полости, и органы желудочно-кишечного тракта находятся снаружи. В первые сутки жизни ребенок был переведен из роддома в Республиканскую детскую клиническую больницу минздрава Чувашии."Детские хирурги провели подготовку к операции - тракцию, подвесили маленького пациента за пупок для растяжения брюшной полости, чтобы она подготовилась принять в себя все, что не вошло во время внутриутробного развития плода. Сутки малыш готовился, затем его прооперировали. Выполнили пластику брюшной стенки, и анатомический дефект был ликвидирован", - говорится в сообщении.Как рассказал главный врач больницы Анатолий Павлов, такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни, иначе кишечник, который находится вне брюшной полости, может инфицироваться. Кроме того, новорожденный теряет тепло и влагу, испытывает болевые ощущения. Из-за натяжения сосудов кишечника ухудшается кровоснабжение, что может привести к некрозу."В данном случае задача анестезиологов-реаниматологов заключается в том, чтобы стабилизировать состояние ребенка и создать все условия, чтобы он восстанавливался после оперативного лечения. Благодаря совместной работе детских хирургов и анестезиологов все прошло отлично. Уже сегодня малыш переведен в отделение патологии новорожденных. Далее его восстановлением будут заниматься неонатологи и педиатры", - отмечается в сообщении.Сейчас ребенок вместе с мамой проходит реабилитацию, набирает вес и восстанавливается. "В будущем малыш даже не узнает, что у него была такая патология, если только по медицинским документам", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220629/plach-1799073429.html
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общество, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)
11:13 12.07.2022
 
Врачи в Чувашии спасли младенца с расположенными снаружи органами

Врачи в Чувашии спасли младенца с пороком развития передней брюшной стенки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Хирург во время операции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Детские хирурги в Чувашии спасли младенца с пороком развития передней брюшной стенки – часть его внутренних органов находилась снаружи, сообщил минздрав республики.
Ребенок родился на 34-й неделе беременности с пороком развития передней брюшной стенки - омфалоцеле. Это тяжелая патология, при которой у плода внутриутробно не формируется передняя стенка брюшной полости, и органы желудочно-кишечного тракта находятся снаружи. В первые сутки жизни ребенок был переведен из роддома в Республиканскую детскую клиническую больницу минздрава Чувашии.
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"Детские хирурги провели подготовку к операции - тракцию, подвесили маленького пациента за пупок для растяжения брюшной полости, чтобы она подготовилась принять в себя все, что не вошло во время внутриутробного развития плода. Сутки малыш готовился, затем его прооперировали. Выполнили пластику брюшной стенки, и анатомический дефект был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как рассказал главный врач больницы Анатолий Павлов, такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни, иначе кишечник, который находится вне брюшной полости, может инфицироваться. Кроме того, новорожденный теряет тепло и влагу, испытывает болевые ощущения. Из-за натяжения сосудов кишечника ухудшается кровоснабжение, что может привести к некрозу.
"В данном случае задача анестезиологов-реаниматологов заключается в том, чтобы стабилизировать состояние ребенка и создать все условия, чтобы он восстанавливался после оперативного лечения. Благодаря совместной работе детских хирургов и анестезиологов все прошло отлично. Уже сегодня малыш переведен в отделение патологии новорожденных. Далее его восстановлением будут заниматься неонатологи и педиатры", - отмечается в сообщении.
Сейчас ребенок вместе с мамой проходит реабилитацию, набирает вес и восстанавливается. "В будущем малыш даже не узнает, что у него была такая патология, если только по медицинским документам", - подчеркивается в сообщении.
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