https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html
Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке
Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке
Разрушения от ракетного удара по Новой Каховке Херсонской области видны в радиусе двух километров, сообщил РИА Новости заместитель главы венно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:37
2022-07-12T11:37
2022-07-12T11:37
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Разрушения от ракетного удара по Новой Каховке Херсонской области видны в радиусе двух километров, сообщил РИА Новости заместитель главы венно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."В радиусе двух километров разрушения видны. Выбиты стекла и оконные рамы. Некоторые дома разрушены. Удар был нанесен серьезный", - сказал собеседник агентства.По словам Стремоусова, удар был нанесен по гражданскому сектору.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали около 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801858016.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке
Разрушения от удара ВСУ по Новой Каховке видны в радиусе двух километров
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Разрушения от ракетного удара по Новой Каховке Херсонской области видны в радиусе двух километров, сообщил РИА Новости заместитель главы венно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В радиусе двух километров разрушения видны. Выбиты стекла и оконные рамы. Некоторые дома разрушены. Удар был нанесен серьезный", - сказал собеседник агентства.
По словам Стремоусова, удар был нанесен по гражданскому сектору.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали около 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.