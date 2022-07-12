https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html

Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке

Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке

Разрушения от ракетного удара по Новой Каховке Херсонской области видны в радиусе двух километров, сообщил РИА Новости заместитель главы венно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:37

2022-07-12T11:37

2022-07-12T11:37

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Разрушения от ракетного удара по Новой Каховке Херсонской области видны в радиусе двух километров, сообщил РИА Новости заместитель главы венно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."В радиусе двух километров разрушения видны. Выбиты стекла и оконные рамы. Некоторые дома разрушены. Удар был нанесен серьезный", - сказал собеседник агентства.По словам Стремоусова, удар был нанесен по гражданскому сектору.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали около 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801858016.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины