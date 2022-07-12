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В окрестностях Луганска сработала система ПВО - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/pvo-1802088205.html
В окрестностях Луганска сработала система ПВО
В окрестностях Луганска сработала система ПВО - РИА Новости, 12.07.2022
В окрестностях Луганска сработала система ПВО
Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:56
2022-07-12T23:56
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
в мире
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
украина
донбасс
россия
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украина, донбасс, в мире, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика
23:56 12.07.2022
 
В окрестностях Луганска сработала система ПВО

В небе в окрестностях Луганска заметили многочисленные разрывы, сработала система ПВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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