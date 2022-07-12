https://ria.ru/20220712/pvo-1802088205.html
В окрестностях Луганска сработала система ПВО
В окрестностях Луганска сработала система ПВО - РИА Новости, 12.07.2022
В окрестностях Луганска сработала система ПВО
Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:56
2022-07-12T23:56
2022-07-12T23:56
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
в мире
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
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украина, донбасс, в мире, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика
В окрестностях Луганска сработала система ПВО
В небе в окрестностях Луганска заметили многочисленные разрывы, сработала система ПВО