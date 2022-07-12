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Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган"
Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 12.07.2022
Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган"
Российские средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган", в том числе в районе Новой Каховки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:44
2022-07-12T12:44
2022-07-12T12:44
специальная военная операция на украине
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лисичанск
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган", в том числе в районе Новой Каховки, сообщило Минобороны РФ."Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в релизе.Также ПВО за сутки сбила семь украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и в районе Николаева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО "Ураган"
Минобороны: средства ПВО перехватили 12 снарядов "Урагана", в том числе над Новой Каховкой