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Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине - РИА Новости, 12.07.2022
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Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине
Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине - РИА Новости, 12.07.2022
Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:52
2022-07-12T01:52
в мире
алексей пушков
жозеп боррель
россия
украина
сша
евросоюз
большая двадцатка
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", а позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей.Как признал Боррель после встречи министров иностранных дел стран G20, в то время как государства G7 и их единомышленники "едины в осуждении России и введении против нее санкций", другие страны "часто придерживаются иной точки зрения"."Отсутствие успехов ЕС в "глобальной битве нарративов", о котором говорит глава внешней политики Евросоюза, складывается из нескольких факторов. Во-первых, западному альянсу не удается возложить на Россию ответственность за военный конфликт на Украине. В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Во-вторых, как отметил сенатор, санкционная война Запада против России нанесла удар по всей мировой экономике и осложнила положение многих незападных стран, которые винят в этом прежде всего инициаторов санкций."В-третьих, незападным странам трудно понять политическую одержимость западного альянса Украиной. Эта одержимость уже привела к резкому росту инфляции, энергетическому кризису и нарастанию социального недовольства самом западном мире. Зачем и ради чего? Поведение Запада иррационально, а потому неубедительно", - выразил мнение Пушков.Кроме этого, многие незападные государства не считают нужным разворачиваться против России, считая, что со страной, имеющей вес в мировой энергетике и экономике, необходимо и выгодно иметь дело, продолжил сенатор. "Именно поэтому США так и не удалось сколотить глобальную коалицию против России", - резюмировал он.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам и мировой экономике — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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в мире, алексей пушков, жозеп боррель, россия, украина, сша, евросоюз, большая двадцатка, g7
01:52 12.07.2022
 
Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине

Сенатор Пушков перечислил четыре причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", а позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей.
Как признал Боррель после встречи министров иностранных дел стран G20, в то время как государства G7 и их единомышленники "едины в осуждении России и введении против нее санкций", другие страны "часто придерживаются иной точки зрения".
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"Отсутствие успехов ЕС в "глобальной битве нарративов", о котором говорит глава внешней политики Евросоюза, складывается из нескольких факторов. Во-первых, западному альянсу не удается возложить на Россию ответственность за военный конфликт на Украине. В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Во-вторых, как отметил сенатор, санкционная война Запада против России нанесла удар по всей мировой экономике и осложнила положение многих незападных стран, которые винят в этом прежде всего инициаторов санкций.
"В-третьих, незападным странам трудно понять политическую одержимость западного альянса Украиной. Эта одержимость уже привела к резкому росту инфляции, энергетическому кризису и нарастанию социального недовольства самом западном мире. Зачем и ради чего? Поведение Запада иррационально, а потому неубедительно", - выразил мнение Пушков.
Кроме этого, многие незападные государства не считают нужным разворачиваться против России, считая, что со страной, имеющей вес в мировой энергетике и экономике, необходимо и выгодно иметь дело, продолжил сенатор. "Именно поэтому США так и не удалось сколотить глобальную коалицию против России", - резюмировал он.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам и мировой экономике — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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В миреАлексей ПушковЖозеп БоррельРоссияУкраинаСШАЕвросоюзБольшая двадцаткаG7
 
 
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