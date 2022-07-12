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Суд во Владивостоке увеличил срок экс-мэру Пушкареву - РИА Новости, 12.07.2022
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Суд во Владивостоке увеличил срок экс-мэру Пушкареву
Суд во Владивостоке увеличил срок экс-мэру Пушкареву - РИА Новости, 12.07.2022
Суд во Владивостоке увеличил срок экс-мэру Пушкареву
Суд во Владивостоке признал осужденного экс-мэра Игоря Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему 5 лет колонии,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:23
2022-07-12T08:38
игорь пушкарев
владивосток
происшествия
москва
россия
московский городской суд
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке признал осужденного экс-мэра Игоря Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему 5 лет колонии, окончательное наказание назначено в виде 15 лет 3 месяцев, сообщает прокуратура Приморья.В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно."Ленинский районный суд Владивостока постановил обвинительный приговор в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)... С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Игоря Пушкарева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет… Окончательное наказание по совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы назначено судом в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца со штрафом 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Сроком отбытия назначена колония строгого режима. Также Пушкарев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях сроком на 11 лет. Приговор не вступил в законную силу.По версии следствия, с 2009 по 2017 годы Пушкарев ограничил коммерческую деятельность компаний, занимающихся пассажирскими перевозками во Владивостоке, предоставив преимущественное право заниматься этим муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества автобусов. После этого с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией, муниципальный автопарк пополнили, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась организация, подконтрольная близким родственникам Пушкарева, отмечает прокуратура."Ущерб, причиненный муниципальному образованию в результате совершенного преступления, в размере более 33 миллионов рублей возмещен фигурантом в ходе предварительного расследования", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20220623/filippiny-1797477174.html
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игорь пушкарев, владивосток, происшествия, москва, россия, московский городской суд
08:23 12.07.2022 (обновлено: 08:38 12.07.2022)
 
Суд во Владивостоке увеличил срок экс-мэру Пушкареву

Суд во Владивостоке продлил срок экс-мэру Пушкареву по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке признал осужденного экс-мэра Игоря Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему 5 лет колонии, окончательное наказание назначено в виде 15 лет 3 месяцев, сообщает прокуратура Приморья.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
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"Ленинский районный суд Владивостока постановил обвинительный приговор в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)... С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Игоря Пушкарева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет… Окончательное наказание по совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы назначено судом в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца со штрафом 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Сроком отбытия назначена колония строгого режима. Также Пушкарев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях сроком на 11 лет. Приговор не вступил в законную силу.
По версии следствия, с 2009 по 2017 годы Пушкарев ограничил коммерческую деятельность компаний, занимающихся пассажирскими перевозками во Владивостоке, предоставив преимущественное право заниматься этим муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества автобусов. После этого с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией, муниципальный автопарк пополнили, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась организация, подконтрольная близким родственникам Пушкарева, отмечает прокуратура.
"Ущерб, причиненный муниципальному образованию в результате совершенного преступления, в размере более 33 миллионов рублей возмещен фигурантом в ходе предварительного расследования", - отмечает прокуратура.
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Игорь ПушкаревВладивостокПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
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