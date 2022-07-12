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Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 12.07.2022
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Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции
Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 12.07.2022
Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции
Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:56
2022-07-12T00:56
в мире
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финляндия
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом.Президент США отметил, что полная ратификация протоколов позволит странам стать участниками альянса.Ранее сообщалось, что Байден передал документы в профильные комитеты палаты представителей.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, нато, финляндия, швеция, сша
00:56 12.07.2022
 
Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом.
"Настоящим передаю для консультации и согласия сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция", - говорится в письме Байдена в сенат.
Президент США отметил, что полная ратификация протоколов позволит странам стать участниками альянса.
Ранее сообщалось, что Байден передал документы в профильные комитеты палаты представителей.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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