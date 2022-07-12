https://ria.ru/20220712/protokoly-1801839802.html

Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 12.07.2022

Байден передал протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:56

2022-07-12T00:56

2022-07-12T00:56

в мире

нато

финляндия

швеция

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом.Президент США отметил, что полная ратификация протоколов позволит странам стать участниками альянса.Ранее сообщалось, что Байден передал документы в профильные комитеты палаты представителей.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220711/shvetsiya-1801711684.html

финляндия

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, финляндия, швеция, сша