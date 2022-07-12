https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801993365.html
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности - РИА Новости, 12.07.2022
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности
Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:18
2022-07-12T16:18
2022-07-12T16:18
экономика
россия
михаил мишустин
промышленность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Промышленность".Он напомнил, что введенные в отношении России санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно."Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов", - сказал Мишустин.Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров."Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.
https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html
https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801952128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, промышленность
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности
Мишустин: власти при необходимости могут принять точечные меры поддержки промышленности
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил
премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Промышленность".
Он напомнил, что введенные в отношении России
санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно.
"Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров.
"Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.
Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.