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Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности - РИА Новости, 12.07.2022
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Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности - РИА Новости, 12.07.2022
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности
Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:18
2022-07-12T16:18
экономика
россия
михаил мишустин
промышленность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Промышленность".Он напомнил, что введенные в отношении России санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно."Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов", - сказал Мишустин.Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров."Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.
https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html
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экономика, россия, михаил мишустин, промышленность
16:18 12.07.2022
 
Мишустин предложил принимать точечные меры поддержки промышленности

Мишустин: власти при необходимости могут принять точечные меры поддержки промышленности

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти РФ должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно принять меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Промышленность".
Он напомнил, что введенные в отношении России санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно.
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"Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров.
"Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.
Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.
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