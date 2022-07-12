Глава ВГА назвал удар по Новой Каховке преступлением против мирных жителей
Глава ВГА Леонтьев назвал удар ВСУ по Новой Каховке преступлением против мирных жителей
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар по городу американским оружием преступлением против мирного населения, среди погибших - подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи.
"Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве - ред.) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего", - сказал Леонтьев, добавив, что считает преступником Владимира Зеленского.
"Когда ты отдаешь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия", - добавил Леонтьев.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее сообщил РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. Эту же информацию подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни без крова.