Глава ВГА назвал удар по Новой Каховке преступлением против мирных жителей

"Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве - ред.) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего", - сказал Леонтьев, добавив, что считает преступником Владимира Зеленского.