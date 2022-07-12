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Опубликовано видео детонации и пожаров на складе селитры в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/pozhar-1801851735.html
Опубликовано видео детонации и пожаров на складе селитры в Новой Каховке
Опубликовано видео детонации и пожаров на складе селитры в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Опубликовано видео детонации и пожаров на складе селитры в Новой Каховке
Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесён удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:57
2022-07-12T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесён удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.Как видно на снятых корреспондентом РИА Новости кадрах, над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалёку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди ещё находятся под завалами. Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
https://ria.ru/20220712/terror-1801850979.html
херсонская область
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Максим Горбачев
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на складе селитры в Новой Каховке
Детонация и пожар на складе селитры в Новой Каховке продолжаются, передает корреспондент РИА Новости, который снял первые кадры последствий украинского удара.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область
07:57 12.07.2022 (обновлено: 09:18 12.07.2022)
 
Опубликовано видео детонации и пожаров на складе селитры в Новой Каховке

В Новой Каховке продолжаются детонация и пожар на складе селитры после ударов HIMARS

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесён удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.
Как видно на снятых корреспондентом РИА Новости кадрах, над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалёку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.
Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди ещё находятся под завалами. Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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