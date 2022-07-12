https://ria.ru/20220712/potok-1801993828.html

Китайцы признали Канаду вассалом США из-за "Северного потока"

Китайцы признали Канаду вассалом США из-за "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022

Китайцы признали Канаду вассалом США из-за "Северного потока"

Читатели китайского портала "Гуаньча" выразили недоумение из-за ситуации с турбиной для "Северного потока", которую Канада решила вернуть Германии после... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:18

2022-07-12T16:18

2022-07-12T17:55

канада

сша

германия

государственный департамент сша

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" выразили недоумение из-за ситуации с турбиной для "Северного потока", которую Канада решила вернуть Германии после ремонта.Ранее стало известно, что Оттава несмотря на антироссийские санкции вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.Многие читатели удивились, что для возвращения турбин Оттаве и Берлину, судя по всему, понадобилось одобрение со стороны Вашингтона. Некоторые прямо заявили, что Канада ведет себя как очередной американский штат."Германия хотела отправить турбину в Канаду на ремонт, и ей нужно было одобрение американцев, чтобы получить обратно свою вещь. Интересно, это и есть та самая независимость, которую Германия рекламирует много лет?" — задался вопросом один из пользователей."Америка согласилась" — вот это вдохновляюще", — сыронизировал другой комментатор."Германии срочно нужен газ, но Россия его не дает. После согласования между двумя странами решение было передано США для утверждения. Это же очевидная иерархия подчинения, и Германия с Канадой находятся только посередине, а не наверху. Между тем эти страны с неполным суверенитетом целыми днями спорят с Китаем. Как они вообще могут смотреть на кого-то свысока?" — поинтересовался Данингем."Запчасти российского проекта в Германии ремонтируются в Канаде, и для их возврата нужно согласие США. Что это за бред?" — выразил недоумение guan_16393827901797."Никто на самом деле не считает Канаду суверенным государством, верно?" — уточнил yao."Запад все же моргнул первым, проиграл в гляделки. На этот раз Россия пришла подготовленной, и она не могла проиграть", — отметил пользователь с ником Звездная ночь."Федеральное правительство США согласилось на просьбу штата Канады!" — пошутил Холбрук."Канада в очередной раз доказывает, что она — вассал США", — подытожили читатели."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

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https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

канада, сша, германия, государственный департамент сша, газпром, siemens, северный поток