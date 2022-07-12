Рейтинг@Mail.ru
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/potok-1801959394.html
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность - РИА Новости, 12.07.2022
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность
Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:25
2022-07-12T16:07
экономика
канада
оттава
европа
газпром
siemens
государственный департамент сша
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с "360" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.По словам эксперта, турбины для газопровода производили в Канаде, поэтому их ремонтом всегда занимались там же. Он отметил, что в нынешней обстановке главным вопросом остается готовность Оттавы работать в этом направлении в будущем."Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре — октябре", — пояснил Юшков.Аналитик отметил, что другим вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", готовый к эксплуатации. Помимо этого, можно "надавить" на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же на Польшу, из-за действий которой остановились поставки по газопроводу "Ямал — Европа". По мнению Юшкова, в этой ситуации "мяч на стороне Запада". Что касается "Северного потока", то у Москвы однозначно нет желания выводить его на полную мощность с устаревшим оборудованием и "угрозой взрыва", подытожил он."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.
https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html
канада
оттава
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, канада, оттава, европа, газпром, siemens, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2
15:25 12.07.2022 (обновлено: 16:07 12.07.2022)
 
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность

Эксперт Юшков: "Северный поток" выйдет на полную мощность при согласии Канады сотрудничать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Лубмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Лубмин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Лубмин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с "360" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
По словам эксперта, турбины для газопровода производили в Канаде, поэтому их ремонтом всегда занимались там же. Он отметил, что в нынешней обстановке главным вопросом остается готовность Оттавы работать в этом направлении в будущем.
Терминал газопровода Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 12:00
В Германии испугались отключения "Северного потока"
"Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре — октябре", — пояснил Юшков.
Аналитик отметил, что другим вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", готовый к эксплуатации. Помимо этого, можно "надавить" на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же на Польшу, из-за действий которой остановились поставки по газопроводу "Ямал — Европа". По мнению Юшкова, в этой ситуации "мяч на стороне Запада". Что касается "Северного потока", то у Москвы однозначно нет желания выводить его на полную мощность с устаревшим оборудованием и "угрозой взрыва", подытожил он.
"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
10:35
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"
 
ЭкономикаКанадаОттаваЕвропаГазпромSiemensГосударственный департамент СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала