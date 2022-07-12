https://ria.ru/20220712/potok-1801959394.html

Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность

Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность - РИА Новости, 12.07.2022

Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность

Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:25

2022-07-12T15:25

2022-07-12T16:07

экономика

канада

оттава

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государственный департамент сша

северный поток

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с "360" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.По словам эксперта, турбины для газопровода производили в Канаде, поэтому их ремонтом всегда занимались там же. Он отметил, что в нынешней обстановке главным вопросом остается готовность Оттавы работать в этом направлении в будущем."Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре — октябре", — пояснил Юшков.Аналитик отметил, что другим вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", готовый к эксплуатации. Помимо этого, можно "надавить" на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же на Польшу, из-за действий которой остановились поставки по газопроводу "Ямал — Европа". По мнению Юшкова, в этой ситуации "мяч на стороне Запада". Что касается "Северного потока", то у Москвы однозначно нет желания выводить его на полную мощность с устаревшим оборудованием и "угрозой взрыва", подытожил он."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, канада, оттава, европа, газпром, siemens, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2