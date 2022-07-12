15:25 12.07.2022 (обновлено: 16:07 12.07.2022)
Названо условие запуска "Северного потока" на полную мощность
Эксперт Юшков: "Северный поток" выйдет на полную мощность при согласии Канады сотрудничать
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Лубмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Лубмин
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с "360" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
"Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре — октябре", — пояснил Юшков.
Аналитик отметил, что другим вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", готовый к эксплуатации. Помимо этого, можно "надавить" на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же на Польшу, из-за действий которой остановились поставки по газопроводу "Ямал — Европа". По мнению Юшкова, в этой ситуации "мяч на стороне Запада". Что касается "Северного потока", то у Москвы однозначно нет желания выводить его на полную мощность с устаревшим оборудованием и "угрозой взрыва", подытожил он.
"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.