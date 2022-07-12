Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области
Член ВГА Рогов: Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать", - сказал Рогов.
По его словам, административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии, но в его освобождении нет никаких сомнений.
"В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.