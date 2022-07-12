Рейтинг@Mail.ru
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2022
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области
Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:07
2022-07-12T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2104562aa8a7a58b7ed9cdd11734150.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии, но в его освобождении нет никаких сомнений."В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов", -&nbsp; сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ee2e81364c11f3a24bfa1b6351556a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, украина
03:07 12.07.2022
 
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области

Член ВГА Рогов: Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать", - сказал Рогов.
По его словам, административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии, но в его освобождении нет никаких сомнений.
"В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов", -  сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
01:24Специальная военная операция на Украине
Глава ВГА назвал удар по Новой Каховке преступлением против мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала