https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html

Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области

Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2022

Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области

Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:07

2022-07-12T03:07

2022-07-12T03:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила жесткий отпор, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии, но в его освобождении нет никаких сомнений."В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, украина