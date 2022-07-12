https://ria.ru/20220712/pomosch-1802056072.html
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки
Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:41
2022-07-12T18:41
2022-07-12T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области."Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802055472.html
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РИА Новости
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в мире, ситуация в днр и лнр
18:41 12.07.2022 (обновлено: 18:43 12.07.2022)
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки
МВД Херсонской области: 190 жителей Новой Каховки обратились за помощью после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости.
Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило
МВД Херсонской области.
"Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.