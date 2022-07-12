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За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/pomosch-1802056072.html
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки
Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:41
2022-07-12T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области."Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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в мире, ситуация в днр и лнр
18:41 12.07.2022 (обновлено: 18:43 12.07.2022)
 
За медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки

МВД Херсонской области: 190 жителей Новой Каховки обратились за помощью после атаки ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области.
"Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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