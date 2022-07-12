https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи - РИА Новости, 12.07.2022
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи
До конца 2022 года все муниципалитеты Тверской области будут включены в единую систему вызова скорой помощи, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:05
2022-07-12T16:05
2022-07-12T16:05
тверская область
игорь руденя
вышний волочек
ржев
здоровье - общество
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ТВЕРЬ, 12 июл – РИА Новости. До конца 2022 года все муниципалитеты Тверской области будут включены в единую систему вызова скорой помощи, сообщил губернатор области Игорь Руденя."В 2021 году наша область в числе первых регионов Центрального федерального округа завершила централизацию системы скорой медицинской помощи. В настоящее время функционирует Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, где организован прием вызовов из крупных муниципальных образований региона", – сказал глава региона на заседании областного правительства.В пресс-службе регионального правительства отметили, что совершенствование диспетчеризации и маршрутизации машин скорой помощи, распределение нагрузки на бригады за счет организации дистанционной врачебной консультативной помощи позволили повысить оперативность службы, сократить время прибытия карет скорой помощи к пациентам.В настоящее время в регионе ежедневно работают не менее 110 бригад скорой помощи. В прошлом году в условиях пиковых нагрузок в связи с пандемией коронавирусной инфекции медики обслужили более 420 тысяч вызовов, это в среднем 1150 вызовов в сутки или 48 звонков в час.В 2021 году регион получил 22 машины скорой помощи, в 2020 – 59 автомобилей. В текущем году планируется поставка еще 13 автомобтлей. В 2022 году также предусмотрена закупка оборудования для скорой помощи."В планах – дальнейшее развитие санавиации, сети вертолетных площадок в муниципалитетах. В первую очередь такие площадки предполагается создавать в крупных городах области – Ржеве, Бежецке, Вышнем Волочке и Кимрах", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220630/onkozabolevaniya-1799341796.html
вышний волочек
ржев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, вышний волочек, ржев, здоровье - общество
ТВЕРЬ, 12 июл – РИА Новости. До конца 2022 года все муниципалитеты Тверской области будут включены в единую систему вызова скорой помощи, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"В 2021 году наша область в числе первых регионов Центрального федерального округа завершила централизацию системы скорой медицинской помощи. В настоящее время функционирует Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, где организован прием вызовов из крупных муниципальных образований региона", – сказал глава региона на заседании областного правительства.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что совершенствование диспетчеризации и маршрутизации машин скорой помощи, распределение нагрузки на бригады за счет организации дистанционной врачебной консультативной помощи позволили повысить оперативность службы, сократить время прибытия карет скорой помощи к пациентам.
В настоящее время в регионе ежедневно работают не менее 110 бригад скорой помощи. В прошлом году в условиях пиковых нагрузок в связи с пандемией коронавирусной инфекции медики обслужили более 420 тысяч вызовов, это в среднем 1150 вызовов в сутки или 48 звонков в час.
В 2021 году регион получил 22 машины скорой помощи, в 2020 – 59 автомобилей. В текущем году планируется поставка еще 13 автомобтлей. В 2022 году также предусмотрена закупка оборудования для скорой помощи.
"В планах – дальнейшее развитие санавиации, сети вертолетных площадок в муниципалитетах. В первую очередь такие площадки предполагается создавать в крупных городах области – Ржеве
, Бежецке, Вышнем Волочке
и Кимрах", - отметили в пресс-службе.