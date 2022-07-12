https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html

Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области и назвал его... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:12

2022-07-12T02:12

2022-07-12T02:16

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ООН, 12 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

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Максим Горбачев

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