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Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области и назвал его... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:12
2022-07-12T02:12
2022-07-12T02:16
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша
02:12 12.07.2022 (обновлено: 02:16 12.07.2022)
Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Зампостпреда при ООН Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
ООН, 12 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.
"Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву", - сказал Полянский РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать удар из американской РСЗО.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.