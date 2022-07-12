https://ria.ru/20220712/polsha-1802046801.html

Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину, сообщила СВР

Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 12.07.2022

Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину, сообщила СВР

Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщила Служба внешней разведки... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:52

2022-07-12T17:52

2022-07-12T20:38

в мире

сергей нарышкин

польша

украина

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

евросоюз

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина."Поступающая <...> информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания", — говорится в заявлении СВР.Варшава, как утверждается в документе, рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Москве не обратят внимания на ее методичные приготовления к захвату украинских земель. При этом, когда конфликт, как ожидали польские власти, перейдет в фазу дипломатического урегулирования, "экспансия" будет рассматриваться как свершившийся факт."Из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от "товарищей по НАТО и ЕС", — отмечается в сообщении.Теперь польские власти пытается исправить ситуацию массированной пропагандой, говорится в заявлении.При этом в ведомстве отметили, что Варшава пытается сформировать образ "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого польские власти стремятся к более активному сотрудничеству с Венгрией и Румынией, чтоб "прикрыться ими для реализации собственных планов"."В рассекреченных документах СВР России имеется, кстати, весьма красноречивая характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИД Саймоном: "Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши". Сегодня преемники Саймона, как нам известно, выражают ту же мысль в более простых и грубых формах", — указывается в заявлении Службы внешней разведки.На прошлой неделе Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши взять под контроль запад Украины. По его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому. СВР внимательно наблюдает за происходящим и в качестве инструмента для пресечения такой политики публикует часть получаемой информации, говорил Нарышкин.В июне он отмечал, что польские власти приступили к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве уверены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.Ранее Нарышкин отмечал, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав Польского государства.

https://ria.ru/20220712/polsha-1801913893.html

https://ria.ru/20220712/polsha-1802046220.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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в мире, сергей нарышкин, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз, варшава