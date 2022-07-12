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Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши
Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши - РИА Новости, 12.07.2022
Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши
Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации 1835 наемников прибыло, из них 544 уничтожены, остались 944, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:09
2022-07-12T13:09
2022-07-12T13:09
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации 1835 наемников прибыло, из них 544 уничтожены, остались 944, сообщили в Минобороны РФ.Минобороны РФ опубликовало данные о численности иностранных наемников на Украине. Из таблицы следует, что больше всего иностранных наемников прибывают в район боевых действий на Украине из Польши. Всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, игорь конашенков, украина, польша, россия
Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши
Минобороны: больше всего наемников на Украину прибыло из Польши