https://ria.ru/20220712/polsha-1801913893.html

Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши

Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши - РИА Новости, 12.07.2022

Больше всего наемников на Украину прибыло из Польши

Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации 1835 наемников прибыло, из них 544 уничтожены, остались 944, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:09

2022-07-12T13:09

2022-07-12T13:09

в мире

игорь конашенков

украина

польша

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации 1835 наемников прибыло, из них 544 уничтожены, остались 944, сообщили в Минобороны РФ.Минобороны РФ опубликовало данные о численности иностранных наемников на Украине. Из таблицы следует, что больше всего иностранных наемников прибывают в район боевых действий на Украине из Польши. Всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

польша

россия

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в мире, игорь конашенков, украина, польша, россия