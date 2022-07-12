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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.07.2022
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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.07.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, грозы и ветра, сообщила РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:10
2022-07-12T10:10
общество
александр колесов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, грозы и ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 12 июля до 23 часов 12 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее сообщалось, что в Петербурге был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что в ночь на вторник в городе ожидались ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во вторник во второй половине дня также ожидаются дожди, гроза и град.Утром во вторник Колесов сообщил, что в Петербурге прошли грозы и ливни. На западе в районе Петродворца выпало 10 миллиметров, в центре города - от 15 миллиметров, на востоке - в районе 20 миллиметров осадков.
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общество, александр колесов, санкт-петербург
10:10 12.07.2022
 
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, грозы и ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 12 июля до 23 часов 12 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что в Петербурге был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что в ночь на вторник в городе ожидались ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во вторник во второй половине дня также ожидаются дожди, гроза и град.
Утром во вторник Колесов сообщил, что в Петербурге прошли грозы и ливни. На западе в районе Петродворца выпало 10 миллиметров, в центре города - от 15 миллиметров, на востоке - в районе 20 миллиметров осадков.
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