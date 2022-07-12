https://ria.ru/20220712/pogoda-1801868081.html

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.07.2022

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, грозы и ветра, сообщила РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:10

2022-07-12T10:10

2022-07-12T10:10

общество

александр колесов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, грозы и ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 12 июля до 23 часов 12 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее сообщалось, что в Петербурге был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что в ночь на вторник в городе ожидались ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во вторник во второй половине дня также ожидаются дожди, гроза и град.Утром во вторник Колесов сообщил, что в Петербурге прошли грозы и ливни. На западе в районе Петродворца выпало 10 миллиметров, в центре города - от 15 миллиметров, на востоке - в районе 20 миллиметров осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/pogoda-1800387167.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр колесов, санкт-петербург