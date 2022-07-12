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Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.07.2022
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:45
2022-07-12T13:45
2022-07-12T13:45
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство.Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля."Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.
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россия, белоруссия, болгария
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию
Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, остановленный 25 февраля