https://ria.ru/20220712/pochta-1801920351.html

Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию

Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.07.2022

Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию

Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:45

2022-07-12T13:45

2022-07-12T13:45

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство.Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля."Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.

https://ria.ru/20220530/pochta-1791731835.html

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россия, белоруссия, болгария