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Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.07.2022
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Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.07.2022
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:45
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белоруссия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство.Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля."Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.
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россия, белоруссия, болгария
13:45 12.07.2022
 
Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию

Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, остановленный 25 февраля

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, сообщило ведомство.
Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля.
"Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.
Сотрудник почты - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 13:33
"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию
 
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