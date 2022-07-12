https://ria.ru/20220712/peru-1801843705.html
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве - РИА Новости, 12.07.2022
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает радио RPP. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:07
2022-07-12T02:07
2022-07-12T02:07
в мире
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/44/1554924406_82:0:2272:1232_1920x0_80_0_0_bc6fad95387ac931875b0c342ca85266.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает радио RPP.В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.По данным правозащитниц, женщин могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.Как заявили родственники, женщин похитили ещё в конце июня.
https://ria.ru/20220528/pokhischenie-1791414688.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/44/1554924406_355:0:1998:1232_1920x0_80_0_0_903c388b347043aebdfffa624289cf97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
В Перу местные крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости.
Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает
радио RPP.
"Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос призвала главу МВД незамедлительно разрешить ситуацию с женщинами, которые были похищены крестьянами в муниципалитете Чилья, после того как их обвинили в колдовстве", - отмечает СМИ.
В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.
По данным правозащитниц, женщин могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.
Как заявили родственники, женщин похитили ещё в конце июня.