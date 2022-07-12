https://ria.ru/20220712/peru-1801843705.html

Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве

Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве - РИА Новости, 12.07.2022

Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве

Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает радио RPP. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:07

2022-07-12T02:07

2022-07-12T02:07

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает радио RPP.В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.По данным правозащитниц, женщин могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.Как заявили родственники, женщин похитили ещё в конце июня.

https://ria.ru/20220528/pokhischenie-1791414688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, перу