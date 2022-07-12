https://ria.ru/20220712/peregrev-1801773801.html

Горячие звонки: как уберечь гаджеты от перегрева и поломки

Горячие звонки: как уберечь гаджеты от перегрева и поломки - РИА Новости, 12.07.2022

Горячие звонки: как уберечь гаджеты от перегрева и поломки

Смартфоны и ноутбуки "плавятся": в европейской части России в июле — аномальная жара. О том, как спасти гаджеты и не лишиться гарантии, — в материале РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Смартфоны и ноутбуки "плавятся": в европейской части России в июле — аномальная жара. О том, как спасти гаджеты и не лишиться гарантии, — в материале РИА Новости."Жареный" компьютерВысокое тепловыделение — "родовая травма" электроники. "Тонкие" техпроцессы ситуацию улучшили, но все равно получить 100 градусов довольно легко. Особенно в жару.Одно из решений — приток дополнительного воздуха. Но в ноутбуках это практически невозможно: корпус и система охлаждения рассчитаны производителем без запаса. Некогда популярные подставки с кулерами фактически исчезли с рынка из-за низкой эффективности — громоздкая конструкция, требующая внешнего питания, давала мизерный выигрыш в температуре. А при энергозатратных задачах эффекта и вовсе не было."В первую очередь следите за тем, чтобы решетки для забора воздуха не были закрыты, — советует Анатолий Головков, владелец сервиса по ремонту компьютерной техники. — Это случается, когда ноутбук стоит на коленях или кровати. Второе — не забывайте про диагностику и обслуживание. За год компьютер насосется таким количеством пыли в помещении — даже в самом чистом, что потом при разборе из радиатора достаешь "шубу". И термопасту на процессоре менять нужно регулярно. Ведь это расходник, а вечного теплопроводного материала еще не придумали".Со стационарными ПК проще — всегда можно поставить дополнительные вентиляторы, поменять корпус на более продуваемый (модный сейчас MESH-формат) или вовсе добавить систему жидкостного охлаждения, способную снизить температуру даже мощной начинки на 15-20 процентов.При экстремальном разогреве для "железа" запускается механизм ограничения максимальной тактовой частоты — троттлинг. В результате система значительно теряет в быстродействии, возникают задержки и лаги. Так компьютер защищает себя. Когда температура приходит в норму, производительность возвращается к номинальным значениям.Пляжный смартфонХотя в коробку с новыми смартфонами перестали класть зарядку, бумажные инструкции пока еще можно найти. Например, стандартная формулировка из руководства для телефонов Apple сообщает следующее."iPhone предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35 градусов и хранения при температуре от -20 до 45 градусов. При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPhone может быть поврежден, а срок работы аккумулятора может сократиться".Очевидно, что в реальности телефон нагреется сильнее даже во время прогулки под летним солнцем: на поверхности корпуса бывает и 40, и 50 градусов. Особенно проблема актуальна для автомобилистов, которые используют смартфон в качестве навигатора, устанавливая его на лобовом стекле или приборной панели. В этом случае есть действенный вариант охлаждения — направить воздуховод кондиционера на трубку.Другой распространенный сценарий — гаджет под прямыми солнечными лучами. Например, на пляже. Еще тяжелее смартфону в жару с внешним аккумулятором. К примеру, при съемке видео. Бывает, устройство принудительно отключает зарядку, особенно быструю или беспроводную.Впрочем, современная мобильная электроника умеет защищаться от перегрева. Среди россыпи сенсоров в корпусе смартфона есть и термодатчик, информирующий систему о температуре критически важных элементов. Смартфон защищается троттлингом, уменьшением уровня яркости экрана, отключением функций. А на экран выводится сообщение о том, что устройству надо остыть.Не любят высоких температур и литиевые аккумуляторы, составляющие основу энергоснабжения всей электроники. Самый негативный вариант — устройство нагревается так, что система питания повреждается. Это создаст проблемы при зарядке."Пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, — предупреждает старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. — В итоге контакты теряют изоляцию, что чревато коротким замыканием. Не исключено даже возгорание устройства или адаптера питания при очередном включении в розетку".Иные обстоятельстваПерегрев — частая причина обращения в гарантийный сервис. Порой у таких поломок отложенный эффект — начинка электроники отказывает через некоторое после "прожарки"."В машине при перепаде температур повреждается защита смартфона от воды — проклейка частей корпуса, — отмечает ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Конечно, если была. При разборке аппарата в сервисном центре смартфон нагревают феном до 50-55 градусов. В автомобиле такая температура легко достигается, если на улице 33-36 градусов, а гаджет лежит под прямыми солнечными лучами. Есть вероятность, что корпус немного разойдется: типичная ситуация для южных стран".На гарантию в таких случаях рассчитывать не стоит. Например, в условиях обслуживания смартфонов Samsung указано, что гарантийный ремонт не производится, "если обнаружено воздействие влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных".Действенный ходУберечься от перегрева электроники, особенно при интенсивной эксплуатации, нереально. Но риски надо минимизировать.Главное — избегать прямых солнечных лучей. В тени любой смартфон чувствует себя лучше. Не забывайте трубку в салоне автомобиля — пострадать может не только пластик корпуса и аккумулятор, но и OLED-дисплей, на котором выгорают пиксели.Форсировать охлаждение "закипевшего" устройства, помещая его, допустим, в морозилку, не рекомендуется. Из-за резкого перепада температур внутри корпуса образуется влага, а это грозит коррозией электронных компонентов.Учтите также, что защитные чехлы (особенно безымянного происхождения) мешают теплоотводу, сводя на нет усилия инженеров-разработчиков, оснащающих гаджеты всевозможными графеновыми трубками и испарительными камерами.Любители "разгона" и прочих модифицированных прошивок нередко сталкиваются с перегревом из-за неквалифицированного вмешательства в программное обеспечение гаджета. Избегайте этого.Ознакомиться с инструкций к смартфону — тоже не лишнее. Так, Samsung советует в жару не просматривать потоковое видео на максимальной яркости и снимать с "висящей" в памяти программой навигации по GPS. А китайский Huawei, основываясь на опыте клиентов, рекомендует убедиться в том, что сигнал мобильной сети устойчивый — если связь плохая, смартфон чаще обращается к вышкам связи, потребляя больше энергии и дополнительно нагреваясь.

https://ria.ru/20220708/rosstat-1801332366.html

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, сергей кузьменко, эльдар муртазин, samsung group, apple, роскачество, apple iphone, gps