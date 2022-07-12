https://ria.ru/20220712/peregovory-1801898935.html

В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной

В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.07.2022

В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:17

2022-07-12T12:17

2022-07-12T16:50

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

политика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной."Нет, сейчас об этом речи не идет", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждали ли президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия, политика