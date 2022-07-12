https://ria.ru/20220712/peregovory-1801898935.html
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:17
2022-07-12T12:17
2022-07-12T16:50
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
политика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной."Нет, сейчас об этом речи не идет", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждали ли президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, россия, политика
12:17 12.07.2022 (обновлено: 16:50 12.07.2022)
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной
Песков: речи о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идет