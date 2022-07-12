Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/peregovory-1801898935.html
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:17
2022-07-12T16:50
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной."Нет, сейчас об этом речи не идет", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждали ли президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7818bc3a87e8ed9f058ddc86c95dff29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, украина, россия, политика
12:17 12.07.2022 (обновлено: 16:50 12.07.2022)
 
В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной

Песков: речи о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной.
"Нет, сейчас об этом речи не идет", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждали ли президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала