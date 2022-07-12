https://ria.ru/20220712/pentagon-1801842275.html

Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS

Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.07.2022

Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS

Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:40

2022-07-12T01:40

2022-07-12T01:45

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области.В результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области взорвались склады с селитрой, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, повреждены больница и жилые дома. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS."Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины", - сказал РИА Новости представитель ведомства.

https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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