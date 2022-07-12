https://ria.ru/20220712/pentagon-1801842275.html
Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS
Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.07.2022
Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:40
2022-07-12T01:40
2022-07-12T01:45
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области.В результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области взорвались склады с селитрой, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, повреждены больница и жилые дома. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS."Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
01:40 12.07.2022 (обновлено: 01:45 12.07.2022)
Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS
Пентагон не стал комментировать использование РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области.
В результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области взорвались склады с селитрой, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, повреждены больница и жилые дома. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
"Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины", - сказал РИА Новости представитель ведомства.